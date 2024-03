Meteo Treviso, le previsioni per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Treviso indicano un inizio di settimana piovoso e con temperature fresche. Lunedì sarà caratterizzato da pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100%, con temperature intorno ai +13°C. Il vento sarà moderato proveniente dall’Est – Nord Est. Martedì le piogge continueranno, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa e temperature in lieve aumento. Verso la fine della settimana, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Lunedì 1 Aprile

Nella notte tra domenica e lunedì a Treviso ci aspettiamo pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,1°C, con una percezione di +13°C. Il vento soffierà a 20,3km/h provenendo dall’Est – Nord Est, con raffiche fino a 30,9km/h. L’intensità delle precipitazioni sarà di 0.23mm e l’umidità raggiungerà il 96%. La pressione atmosferica sarà di 1005hPa.

Per la mattina di lunedì, la situazione meteorologica non cambierà molto, con pioggia leggera persistente e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +13,7°C, con una percezione di +13,6°C. Il vento sarà più leggero, attorno ai 8,3km/h provenienti dall’Est – Sud Est. Le precipitazioni aumenteranno a 0.34mm e l’umidità sarà del 95%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1003hPa.

Nel pomeriggio di lunedì, la pioggia moderata sarà ancora protagonista con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +15,8°C, con una percezione di +15,4°C. Il vento sarà debole, attorno ai 6,8km/h provenienti dal Sud. Le precipitazioni saranno di 1.79mm e l’umidità calerà al 76%. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1003hPa.

Per la sera di lunedì, la pioggia leggera continuerà con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno a +13°C, con una percezione di +12,4°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 7,7km/h provenienti dal Sud. Le precipitazioni saranno di 0.43mm e l’umidità aumenterà all’80%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1002hPa.

Martedì 2 Aprile

Nella notte tra lunedì e martedì a Treviso ci aspettiamo nubi sparse con copertura nuvolosa al 79%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,2°C, con una percezione di +9,2°C. Il vento soffierà a 3,1km/h provenendo dal Sud Ovest, con raffiche fino a 15,9km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 53% e l’umidità sarà all’86%. La pressione atmosferica sarà di 1005hPa.

Per la mattina di martedì, la situazione meteorologica vedrà nubi sparse con copertura nuvolosa al 48%. Le temperature saliranno a +12,3°C, con una percezione di +11,6°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 9,9km/h provenienti dal Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà al 74%. La pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel pomeriggio di martedì, la pioggia leggera farà nuovamente la sua comparsa con copertura nuvolosa al 43%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,4°C, con una percezione di +15,6°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 5,1km/h provenienti dal Sud. Le precipitazioni saranno di 0.17mm e l’umidità sarà del 57%. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012hPa.

Per la sera di martedì, la pioggia leggera continuerà con copertura nuvolosa al 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,3°C, con una percezione di +15,5°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,6km/h provenienti dal Sud Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.29mm e l’umidità sarà del 57%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Mercoledì 3 Aprile

Nella notte tra martedì e mercoledì a Treviso ci aspettiamo nubi sparse con copertura nuvolosa al 39%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,5°C, con una percezione di +9,9°C. Il vento soffierà a 9,8km/h provenendo dal Nord Est, con raffiche fino a 13,9km/h. L’umidità sarà all’89% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Per la mattina di mercoledì, la situazione meteorologica vedrà cielo coperto con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,1°C, con una percezione di +10,6°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,6km/h provenienti dal Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà all’87%. La pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nel pomeriggio di mercoledì, la pioggia leggera farà nuovamente la sua comparsa con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,8°C, con una percezione di +11,1°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 11,3km/h provenienti dall’Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.33mm e l’umidità sarà del 80%. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015hPa.

Per la sera di mercoledì, la situazione meteorologica vedrà cielo coperto con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,8°C, con una percezione di +10,1°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 7,2km/h provenienti dall’Ovest. Le precipitazioni saranno di probabilità 41% e l’umidità si attesterà all’82%. La pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Giovedì 4 Aprile

Nella notte tra mercoledì e giovedì a Treviso ci aspettiamo cielo coperto con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,5°C, con una percezione di +9,5°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 2,2km/h provenienti dall’Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 25% e l’umidità sarà al 92%. La pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Per la mattina di giovedì, la situazione meteorologica vedrà cielo coperto con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,1°C, con una percezione di +9,1°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 2,4km/h provenienti dal Nord – Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà al 92%. La pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Nel pomeriggio di giovedì, la situazione meteorologica vedrà cielo coperto con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +8,8°C, con una percezione di +8,4°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 5km/h provenienti dal Nord – Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà al 92%. La pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Per la sera di giovedì, la situazione meteorologica vedrà nubi sparse con copertura nuvolosa al 70%. Le temperature si manterranno intorno ai +8,5°C, con una percezione di +7,4°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 7,2km/h provenienti dal Nord – Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà al 93%. La pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

In base alle previsioni meteo per Treviso, possiamo osservare un inizio di settimana caratterizzato da piogge e temperature fresche, con una leggera miglioramento delle condizioni atmosferiche verso la fine della settimana. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo.

