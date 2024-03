Meteo Udine, le previsioni per domani venerdì 29 marzo

MeteoWeb

Venerdì 29 Marzo a Udine si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con una copertura nuvolosa che si manterrà elevata. Le temperature si manterranno abbastanza miti, con valori che oscilleranno tra i +8°C e i +13,4°C. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere e direzione prevalente da Est a Nord-Est. L’umidità sarà costantemente alta, attestandosi intorno al 94% per gran parte della giornata, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014hPa.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 91% e le temperature si attesteranno intorno ai +9°C. Nel corso della mattinata, la nuvolosità aumenterà fino al 100% con temperature che raggiungeranno i +10,6°C intorno alle 10:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +12°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 40% intorno alle 13:00, con una leggera pioviggine prevista.

In serata, il cielo continuerà ad essere coperto al 100% con temperature che si manterranno stabili intorno ai +12°C. La probabilità di precipitazioni sarà più contenuta, attestandosi intorno al 12%.

In conclusione, per Venerdì 29 Marzo a Udine, ci aspettiamo una giornata con cielo coperto e temperature miti. Le condizioni meteo si manterranno stabili nel corso della giornata, con una leggera possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alla copertura nuvolosa e alla probabilità di pioggia, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo a Udine nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.5° perc. +7.3° Assenti 7.7 E max 12.8 Levante 93 % 1011 hPa 4 cielo coperto +8.2° perc. +7.1° Assenti 7.1 ESE max 7.8 Scirocco 94 % 1013 hPa 7 cielo coperto +9.8° perc. +9.4° prob. 18 % 5.8 ENE max 7.7 Grecale 90 % 1015 hPa 10 cielo coperto +10.6° perc. +10° prob. 36 % 7.2 NNE max 11.9 Grecale 86 % 1015 hPa 13 cielo coperto +12° perc. +11.4° prob. 40 % 5 NNE max 6.6 Grecale 84 % 1014 hPa 16 cielo coperto +13.1° perc. +12.7° prob. 12 % 7.8 NE max 8.7 Grecale 86 % 1014 hPa 19 cielo coperto +12° perc. +11.7° Assenti 5.2 E max 5.6 Levante 93 % 1014 hPa 22 cielo coperto +12° perc. +11.7° Assenti 5.1 ENE max 5.8 Grecale 93 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:35

