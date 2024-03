Meteo Venezia, le previsioni per domani mercoledì 27 marzo

MeteoWeb

Mercoledì 27 Marzo a Venezia si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse. Le previsioni meteo indicano un’alta probabilità di pioggia per gran parte della giornata, con precipitazioni che varieranno in intensità dalle pioviggini alle piogge moderate e forti.

Nella notte, a partire dalle prime ore del mattino, è attesa pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord Est con raffiche fino a 22,8 km/h.

Durante la mattina, la pioggia diventerà più intensa, con precipitazioni moderate e una copertura nuvolosa sempre al 100%. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai +13°C, ma la percezione di freddo sarà comunque presente. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Sud Est con raffiche fino a 44,5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare, con piogge sempre più intense e una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C, ma la percezione di freddo potrebbe aumentare a causa del vento che soffierà con raffiche fino a 48,5 km/h provenienti da Est – Sud Est.

In serata, nonostante una diminuzione delle precipitazioni, il cielo rimarrà coperto e il rischio di piogge leggere sarà ancora presente. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C, con venti forti che potranno raggiungere i 61,9 km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Venezia, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge e venti intensi. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Marzo a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +10.4° perc. +9.9° 0.27 mm 18.4 NE max 24.9 Grecale 95 % 998 hPa 4 pioggia leggera +10.7° perc. +10.3° 0.35 mm 14.5 NE max 22.9 Grecale 97 % 997 hPa 7 pioggia leggera +12.7° perc. +12.5° 0.92 mm 23.6 SE max 40.9 Scirocco 95 % 996 hPa 10 pioggia leggera +13.8° perc. +13.6° 0.23 mm 27.8 SE max 44 Scirocco 89 % 995 hPa 13 pioggia leggera +13.4° perc. +13.1° 0.12 mm 29.4 E max 47.6 Levante 90 % 992 hPa 16 forte pioggia +12° perc. +11.7° 4.15 mm 23.4 SO max 39.4 Libeccio 95 % 990 hPa 19 cielo coperto +10.5° perc. +10° prob. 35 % 30 SO max 45.4 Libeccio 88 % 992 hPa 22 cielo coperto +10.2° perc. +9.3° prob. 26 % 37.8 OSO max 62.8 Libeccio 75 % 993 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 18:35

