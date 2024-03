Migranti: Schlein, ‘da Meloni e von der Leyen risorse al regime Al-Sisi, no a svendita diritti’

MeteoWeb

Roma, 14 mar (Adnkronos) – “Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen si preparano a volare in Egitto a promettere risorse al regime di Al-Sisi per fermare le partenze. Lì dove si calpestano i diritti umani e da anni si ostacolano verità e giustizia per Giulio Regeni”. Lo scrive Elly Schlein su Instagram.

“L?Unione Europea è nata per abbattere muri, non per costruirne di nuovi. Il rispetto dei diritti umani non può essere svenduto per le ossessioni securitarie dei governi”, aggiunge la segretaria del Pd.

