Milano-Cortina: volontario DoloMitico cresce, più opportunità per eventi nel bellunese

MeteoWeb

Milano, 5 mar. (Adnkronos) – Fondazione Cortina, l’ente organizzatore dei grandi eventi sportivi nella conca ampezzana e braccio operativo regionale per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prosegue nel potenziamento del ‘volontario DoloMitico’, progetto nato per creare una comunità di volontari della provincia di Belluno attraverso lo sviluppo di un database in cui i singoli possono registrarsi e al quale le diverse organizzazioni di eventi possono attingere.

Oltre a poter aderire gratuitamente al progetto creando il proprio profilo personale nella piattaforma digitale, ora i volontari si potranno iscrivere autonomamente ai numerosi eventi ed iniziative che avranno luogo nel territorio. Tra le prime occasioni che si presentano, la Fis Snowboard World Cup ? Snowboard Cross (Sbx) (8-9 marzo), la Dolomiti Beer Trail (30 marzo), la Cortina Skimo Cup (06-10 aprile) e l’Alpinathlon (13 aprile).

L?ottimizzazione del lavoro degli organizzatori di eventi è un elemento chiave in questa fase del progetto: in collaborazione con Iquii, società che sviluppa soluzioni Crm e che gestisce anche gli accrediti della Coppa del Mondo di sci alpino, Fondazione Cortina fornirà loro le competenze necessarie per utilizzare al meglio la piattaforma dedicata al ‘volontario DoloMitico’ e per creare le pagine riservate ai singoli eventi, facilitando il processo di gestione per gli organizzatori e quello di adesione da parte dei volontari. La piattaforma del ‘volontario DoloMitico’ è già stata utilizzata con successo in occasione della Granfondo Dobbiaco-Cortina e della Misurina Winter Run, comprovando il suo potenziale e suscitando entusiasmo e soddisfazione nella comunità dei volontari.

“I volontari hanno svolto un ruolo cruciale durante l?ultima edizione della Dobbiaco-Cortina, supportando in maniera appassionata la nostra squadra organizzatrice -commenta Igor Gombac, vicepresidente Granfondo Dobbiaco-Cortina-. Intendiamo sicuramente utilizzare la piattaforma del Volontario DoloMitico anche per le edizioni future, apportando degli aggiustamenti mirati a ottimizzare ulteriormente il contributo di queste preziose risorse umane”.

“L’esperienza della nuova piattaforma ‘volontario DoloMitico’, a cui abbiamo aderito con interesse -sottolinea il presidente dell’associazione Giro delle Mura città di Feltre, Diego Da Col- rappresenta non solo un modo intelligente e al passo con i tempi di creare una rete di forze ed energie a supporto dei principali eventi del nostro territorio, ma anche un’utile occasione di crescita e di confronto tra i vari soggetti che vi partecipano. Il nostro sodalizio diventerà operativo a tutti gli effetti già con la prossima Dolomiti Beer Trail, in programma il 30 marzo a Pedavena, che rappresenterà un valido banco di prova”.

Lo sviluppo del progetto è stato possibile anche grazie al supporto del consorzio Bim Piave Belluno, ente che rappresenta i Comuni consorziati del Bellunese e che si occupa della gestione dei sovracanoni idroelettrici destinandoli alla promozione ed al riequilibrio socioeconomico del territorio. Nel quadro dell?accordo stipulato con Fondazione Cortina a gennaio scorso, il Consorzio ha infatti riconosciuto nel ‘volontario DoloMitico’ un?iniziativa importante, capace di coinvolgere un numero sempre crescente di persone appassionate e desiderose di dare il loro contributo alla comunità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.