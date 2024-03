Milano: Nahum lascia Pd contro posizione politica estera, ‘mia esperienza è conclusa’

MeteoWeb

Milano, 11 mar.(Adnkronos) – Daniele Nahum, consigliere Dem al Comune di Milano e storico rappresentante della comunità ebraica milanese, ha deciso di lasciare il Pd in polemica con le posizioni sulla politica estera e l’atteggiamento di alcuni esponenti di sinistra dopo i fatti del 7 ottobre.

In un post sui suoi canali social, l’esponente dem spiega: “Ho comunicato oggi in Aula che la mia esperienza all’interno del Partito Democratico si conclude”.

