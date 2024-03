Mo: l’Australia ripristina i finanziamenti all’Unrwa

MeteoWeb

Melbourne, 15 mar. (Adnkronos) – L?Australia ripristinerà i finanziamenti all?agenzia di soccorso delle Nazioni Unite per i palestinesi (Unrwa) dopo che l?agenzia ha perso centinaia di milioni di dollari a seguito delle accuse israeliane secondo cui parte del suo personale con sede a Gaza avrebbe partecipato all?attacco del 7 ottobre. La decisione dell’Australia segue quella della Svezia, della Commissione Europea e del Canada.

Philippe Lazzarini, commissario generale dell’Unrwa, ha ringraziato l’Australia per aver ripreso a finanziare l’agenzia delle Nazioni Unite . In un post su X, ha scritto: “Grazie all’Australia per essersi unita ai paesi donatori che hanno mantenuto/aumentato i loro finanziamenti e a coloro che hanno recentemente annunciato il loro contributo all?Unrwa in questo momento critico per Gaza e nella regione”.

“Il vostro sostegno – scrive Lazzarini – testimonia il vostro impegno nei confronti dei principi umanitari e della difficile situazione dei rifugiati palestinesi durante una crisi senza precedenti. Spero che altri donatori che hanno temporaneamente sospeso il loro contributo facciano annunci simili e sostengano l?agenzia per far cessare la fame a Gaza e per rimanere un?ancora di salvezza per i rifugiati palestinesi in tutta la regione”.

