Mo: molo temporaneo per aiuti umanitari, nave militare Usa diretta a Gaza

MeteoWeb

Tel Aviv, 10 mar. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti inviano una nave per il supporto logistico con “le prime attrezzature per realizzare un molo temporaneo per la consegna di forniture umanitarie vitali” alla Striscia di Gaza. Il Centcom ha confermato nelle ultime ore via X che “la nave dell’Esercito Usa ‘Generale Frank S. Besson'” è “partita dalla base Langley-Eustis in rotta verso il Mediterraneo orientale, meno di 36 ore dopo che il presidente Biden ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero fornito assistenza umanitaria a Gaza via mare”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.