Mo: oggetto in fiamme contro ambasciata israeliana all’Aia, arrestato sospetto

MeteoWeb

L’Aia, 21 mar. (Adnkronos) – L’ambasciata israeliana all’Aia è stata evacuata dopo che un oggetto in fiamme è stato lanciato contro l’edificio. Lo scrive il quotidiano olandese De Telegraaf, aggiungendo che la polizia ha arrestato un sospetto e senza fornire ulteriori dettagli sulla sua identità.

Il fatto, nella terza città più grande dei Paesi Bassi, si verifica nel momento in cui le ambasciate israeliane nel mondo sono in massima allerta di fronte alle proteste che chiedono la fine della guerra a Gaza e la consegna di aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.