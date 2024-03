Mo: salpate tre navi Usa per costruire porto a Gaza

MeteoWeb

Washington, 12 mar. (Adnkronos) – Il Pentagono ha annunciato che tre navi dell’esercito americano sono partite per la costa di Gaza, dove inizieranno a costruire un porto temporaneo per incrementare l’assistenza umanitaria. Lo scrive il Jerusalem Post.

Il Pentagono non ha ancora detto esattamente dove verrà costruito il molo. Le navi stanno “trasportando le attrezzature e i rifornimenti necessari per sostenere questa missione che consentirà l’assistenza umanitaria nave-terra alla popolazione di Gaza”, ha detto l’ufficio stampa della Difesa americana.

