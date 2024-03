Mo: Schlein, comunità internazionale fermi Netanyahu?**

MeteoWeb

Roma, 05 mar. – (Adnkronos) – Sull?accusa di genocidio a Gaza ?c?è un procedimento in corso alla Corte dell’Aja. Non c?è un numero giusto di morti civili, la brutalità di Hamas non può giustificare la brutalità sul popolo palestinese”. Così Elly Schlein a Cinque Minuti, su Rai 1. “Siamo riusciti a fare votare alla Camera una nostra risoluzione sul cessate il fuoco, lo diciamo da ottobre che serve un cessate il fuoco, la comunità internazionale fermi Netanyahu”.

