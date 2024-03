Mo: Unicef, ‘almeno 17.000 bambini a Gaza separati dalle famiglie’

MeteoWeb

Gaza, 12 mar. (Adnkronos) – Più di 12.000 bambini palestinesi sono stati uccisi a Gaza negli attacchi delle forze israeliane dal 7 ottobre e molti altri sono stati sottoposti ad amputazioni e hanno subito ferite gravi. Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) stima che almeno 17.000 bambini a Gaza siano ?ora non accompagnati o separati dalle loro famiglie?, a causa della guerra che dura da cinque mesi di Israele nella Striscia. Ne dà notizia il Palestine Return Centre, con sede nel Regno Unito, presentando un rapporto alle Nazioni Unite sul trattamento dei bambini palestinesi da parte delle forze israeliane a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme est.

Le forze israeliane detengono ?sistematicamente? bambini palestinesi in Cisgiordania e almeno 200 minori sono stati detenuti dall?inizio della guerra a Gaza. Sono spesso sottoposti a torture psicologiche e fisiche. ?La sofferenza dei bambini in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, non deve passare in secondo piano nell?attuale conflitto, ne è parte integrante?, afferma il rapporto.

