Mo: Usa, condotto raid di autodifesa contro Houthi

Sana’a, 9 mar. (Adnkronos) – Il Centcom ha annunciato che i militari americani hanno condotto un raid di ”autodifesa” contro i miliziani Houthi in Yemen. Colpiti due missili anti nave lanciati dagli Houthi, come si legge oggi in un tweet, dove si precisa che i fatti risalgono a ieri mattina.

Gli Houthi, prosegue il tweet, hanno anche mirato alla nave MV Propel Fortune battente bandiera delle Filippine nel Golfo di Aden ieri pomeriggio. I missili non hanno raggiunto l’obiettivo e non sono stati segnalati né danni, né feriti, prosegue il comunicato.

