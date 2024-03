Napoli, colpito mentre era in scooter: 14enne in ospedale con ferite arma da taglio

MeteoWeb

Napoli, 30 mar. (Adnkronos) – Un ragazzino di 14 anni è stato portato questa notte al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, a Napoli, con ferite da taglio alla schiena. Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri sul posto, il giovane sarebbe stato colpito da uno sconosciuto mentre era in scooter, in vico lungo San Matteo. Refertato con una prognosi di 10 giorni, è stato dimesso mentre sono in corso le indagini in corso per chiarire la vicenda e risalire al responsabile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.