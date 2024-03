Previsioni Meteo Bari: il bollettino per il weekend

MeteoWeb

Nel fine settimana a Bari si avrà una variazione delle condizioni meteorologiche. Venerdì si prevede una giornata stabile con cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio, temperature comprese tra +15°C e +22°C. Sabato le nubi aumenteranno gradualmente, con venti fino a 55,4km/h e temperature tra +15,6°C e +20,6°C. Domenica il clima sarà instabile, con cielo coperto, venti fino a 78,8km/h e temperature tra +16,4°C e +21,9°C. È consigliabile monitorare le previsioni e prepararsi per affrontare le variazioni del tempo.

Venerdì 29 Marzo

Nel weekend che si avvicina, venerdì 29 Marzo a Bari si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche stabili. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +15°C e una leggera brezza proveniente dal Sud con velocità di 11,7km/h. La mattina si prevedono nubi sparse con una temperatura che raggiungerà i +18,4°C e un’umidità del 54%. Nel pomeriggio le nubi aumenteranno leggermente, con una temperatura massima di +22°C e raffiche di vento fino a 26,3km/h. In sera, il cielo si coprirà completamente, mantenendo una temperatura di +16,9°C e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sabato 30 Marzo

Il weekend a Bari proseguirà sabato 30 Marzo con un cambiamento delle condizioni meteo. Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura di +15,6°C e un vento proveniente dal Sud Est con raffiche fino a 28,7km/h. Al mattino il cielo sarà sereno, con una temperatura che raggiungerà i +18,5°C e un vento forte proveniente sempre dal Sud Est con velocità di 30,2km/h. Nel pomeriggio le nubi sparse aumenteranno, con una temperatura massima di +20,6°C e raffiche di vento fino a 55,4km/h. In sera, il cielo si coprirà progressivamente, mantenendo una temperatura di +16,8°C e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Domenica 31 Marzo

La domenica a Bari si preannuncia come una giornata dal clima instabile. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura di +16,4°C e raffiche di vento fino a 78,8km/h provenienti dal Sud. Al mattino il cielo coperto manterrà una temperatura di +18,5°C e un vento fresco proveniente sempre dal Sud con velocità di 26,5km/h. Nel pomeriggio le nubi sparse aumenteranno, con una temperatura massima di +21,9°C e raffiche di vento fino a 54,5km/h. In sera, il cielo si coprirà ulteriormente, mantenendo una temperatura di +16,5°C e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Bari si prospetta con una variazione delle condizioni meteorologiche, passando da una giornata stabile il venerdì, a un sabato con un aumento delle nubi e venti più intensi, per poi concludere con una domenica caratterizzata da un clima instabile e venti forti. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo durante il fine settimana.

