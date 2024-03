Previsioni Meteo Bari: tutti i dettagli per domani giovedì 21 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Marzo a Bari mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 14%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12°C, con una percezione di +10,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di circa 9,3km/h, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 55%, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i +16,1°C. Il vento proveniente da Nord soffierà a una velocità di circa 10,3km/h. Verso sera, la situazione meteorologica si manterrà stabile con una copertura nuvolosa intorno al 57% e temperature intorno ai +14°C.

Le previsioni del tempo indicano che non sono previste precipitazioni significative durante la giornata. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1020-1024hPa.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Bari, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.4° perc. +9.2° Assenti 10.2 O max 10.5 Ponente 65 % 1024 hPa 4 cielo sereno +10° perc. +8.7° Assenti 9.9 O max 10.5 Ponente 62 % 1024 hPa 7 poche nuvole +12° perc. +10.8° Assenti 9.3 ONO max 11.9 Maestrale 58 % 1024 hPa 10 nubi sparse +15.2° perc. +14° Assenti 8.9 NO max 12.2 Maestrale 47 % 1024 hPa 13 cielo coperto +16.3° perc. +15.2° Assenti 9.3 N max 12.1 Tramontana 46 % 1022 hPa 16 nubi sparse +15.6° perc. +14.5° Assenti 8.5 NE max 9.1 Grecale 51 % 1021 hPa 19 cielo sereno +13.7° perc. +12.7° Assenti 1.1 SE max 2.2 Scirocco 59 % 1021 hPa 22 cielo sereno +13.2° perc. +12.2° Assenti 7.3 OSO max 7.5 Libeccio 61 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 18:08

