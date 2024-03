Previsioni Meteo Bergamo: tutti i dettagli per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bergamo indicano un inizio di settimana instabile con piogge moderate e temperature fresche. Lunedì, la pioggia caratterizzerà la giornata con temperature intorno ai +9,6°C. Martedì pomeriggio si prevede un miglioramento con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Mercoledì, la pioggia farà nuovamente la sua comparsa, mentre giovedì si presenterà con cieli sereni e temperature fresche. Restate aggiornati per eventuali variazioni.

Lunedì 1 Aprile

Nella notte tra domenica e lunedì a Bergamo ci aspettiamo pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,6°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore a +7,5°C. Il vento soffierà a 15km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 34,4km/h. L’intensità del vento sarà di una brezza tesa. Le precipitazioni raggiungeranno 1.28mm, con una pioggia debole. L’umidità sarà al 91% e la pressione atmosferica a 1003hPa.

Per la mattina di lunedì, la pioggia continuerà a caratterizzare il tempo a Bergamo con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si alzeranno leggermente, con valori intorno ai +11,5°C e una percezione di freddo di +11,2°C. Il vento sarà proveniente da Sud Est a una velocità di 12,2km/h, con raffiche fino a 27,1km/h. Si prevede una brezza vivace. Le precipitazioni saranno di circa 1.46mm con pioggia debole. L’umidità sarà al 93% e la pressione atmosferica a 1002hPa.

Nel pomeriggio di lunedì, la pioggia continuerà a interessare la zona con una copertura nuvolosa al 72%. Le temperature si manterranno intorno ai +14,1°C, con una percezione di freddo di +13,4°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 4,9km/h, con raffiche fino a 8,2km/h. Si prevede una brezza leggera. Le precipitazioni aumenteranno, raggiungendo 1.36mm con pioggia debole. L’umidità sarà al 68% e la pressione atmosferica a 1002hPa.

In serata, la situazione meteorologica a Bergamo migliorerà con nubi sparse e una copertura nuvolosa all’80%. Le temperature si abbasseranno a +10°C, con una percezione di freddo di +9,2°C. Il vento sarà proveniente da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 6,9km/h, con raffiche fino a 10,7km/h. Si prevede una brezza leggera. La probabilità di precipitazioni sarà del 73%, con un’umidità all’86% e una pressione atmosferica a 1003hPa.

Martedì 2 Aprile

Nella notte tra lunedì e martedì a Bergamo ci aspettiamo cielo coperto con una copertura nuvolosa al 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +7,9°C, con una percezione di freddo di +6,9°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 6,5km/h, con raffiche fino a 9,3km/h. Si prevede una brezza leggera. L’umidità sarà all’85% e la pressione atmosferica a 1006hPa.

Per la mattina di martedì, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 97%. Le temperature si alzeranno leggermente, con valori intorno ai +9,1°C e una percezione di freddo stabile a +9,1°C. Il vento sarà proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 3,1km/h, con raffiche fino a 4,5km/h. Si prevede una bava di vento. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità al 72% e una pressione atmosferica a 1011hPa.

Nel pomeriggio di martedì, il cielo si schiarirà con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 79%. Le temperature si alzeranno ulteriormente, con valori intorno ai +11,9°C e una percezione di freddo di +10,8°C. Il vento sarà proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 6,7km/h, con raffiche fino a 7,3km/h. Si prevede una brezza leggera. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità al 62% e una pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, il cielo si libererà ulteriormente con cielo sereno e una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C, con una percezione di freddo di +9,5°C. Il vento sarà proveniente da Nord a una velocità di 5,8km/h, con raffiche fino a 5,4km/h. Si prevede una brezza leggera. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità al 77% e una pressione atmosferica a 1014hPa.

Mercoledì 3 Aprile

Nella notte tra martedì e mercoledì a Bergamo ci aspettiamo poche nuvole con una copertura nuvolosa al 22%. Le temperature si manterranno intorno ai +8,3°C, con una percezione di freddo di +7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 8km/h, con raffiche fino a 8,2km/h. Si prevede una brezza leggera. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità all’78% e una pressione atmosferica a 1015hPa.

Per la mattina di mercoledì, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,4°C, con una percezione di freddo stabile a +9,4°C. Il vento sarà proveniente da Est – Sud Est a una velocità di 3,9km/h, con raffiche fino a 6,7km/h. Si prevede una brezza leggera. Le precipitazioni saranno di circa 0.54mm con pioviggine. L’umidità sarà all’82% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Nel pomeriggio di mercoledì, la pioggia farà la sua comparsa con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +8,8°C, con una percezione di freddo stabile a +8,8°C. Il vento sarà proveniente da Sud Est a una velocità di 2,8km/h, con raffiche fino a 6,3km/h. Si prevede una brezza leggera. Le precipitazioni raggiungeranno 1.06mm con pioggia debole. L’umidità sarà al 94% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

In serata, il cielo si manterrà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si abbasseranno a +8,3°C, con una percezione di freddo stabile a +8,3°C. Il vento sarà proveniente da Ovest a una velocità di 2,7km/h, con raffiche fino a 3,1km/h. Si prevede una bava di vento. La probabilità di precipitazioni sarà del 76%, con un’umidità al 95% e una pressione atmosferica a 1016hPa.

Giovedì 4 Aprile

Nella notte tra mercoledì e giovedì a Bergamo ci aspettiamo nubi sparse con una copertura nuvolosa al 62%. Le temperature si manterranno intorno ai +6°C, con una percezione di freddo stabile a +6°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 4,8km/h, con raffiche fino a 4,8km/h. Si prevede una bava di vento. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità al 92% e una pressione atmosferica a 1018hPa.

Per la mattina di giovedì, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature si manterranno intorno ai +5,8°C, con una percezione di freddo di +5°C. Il vento sarà proveniente da Nord a una velocità di 5,2km/h, con raffiche fino a 5km/h. Si prevede una bava di vento. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità all’91% e una pressione atmosferica a 1018hPa.

Nel pomeriggio di giovedì, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si alzeranno leggermente, con valori intorno ai +5,7°C e una percezione di freddo di +4,5°C. Il vento sarà proveniente da Nord a una velocità di 6,2km/h, con raffiche fino a 5,7km/h. Si prevede una brezza leggera. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità al 90% e una pressione atmosferica a 1019hPa.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +5,6°C, con una percezione di freddo di +4,5°C. Il vento sarà proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 5,6km/h, con raffiche fino a 5,2km/h. Si prevede una brezza leggera. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità all’89% e una pressione atmosferica a 1019hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bergamo indicano un inizio di settimana instabile con piogge moderate e temperature fresche. Tuttavia, a partire da martedì pomeriggio si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. La giornata di giovedì si presenterà con cieli sereni e temperature fresche. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.