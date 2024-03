Previsioni Meteo Bologna: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 marzo

MeteoWeb

Previsioni Meteo per Mercoledì 20 Marzo a Bologna

Le condizioni meteo a Bologna per Mercoledì 20 Marzo saranno caratterizzate da una giornata inizialmente con nubi sparse, che tenderanno a diradarsi nel corso della mattina, lasciando spazio a un cielo sereno per il resto della giornata. La copertura nuvolosa diminuirà progressivamente, passando dal 59% delle prime ore del giorno al 0% nelle ore centrali.

Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +8,1°C delle prime ore del mattino e i +17,6°C del primo pomeriggio. La temperatura percepita sarà generalmente di un grado inferiore rispetto a quella effettiva, mentre l’umidità si attesterà intorno al 80% nelle prime ore del giorno per poi scendere al 52% nel primo pomeriggio.

Il vento soffierà prevalentemente da Est, con una velocità che varierà da un minimo di 2km/h alle prime luci dell’alba fino a un massimo di 12,8km/h nel tardo pomeriggio. Le raffiche di vento saranno assenti, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1021-1022hPa per l’intera giornata.

In conclusione, Mercoledì 20 Marzo a Bologna si prospetta come una giornata con condizioni meteo favorevoli, caratterizzata da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche e da temperature piacevoli. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni stabili e soleggiate, ideali per godersi la primavera in arrivo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9° perc. +8° Assenti 7.5 SE max 8.8 Scirocco 83 % 1021 hPa 4 nubi sparse +8.6° perc. +8.6° Assenti 4 ESE max 4.5 Scirocco 83 % 1021 hPa 7 cielo sereno +10.4° perc. +9.6° Assenti 2 ESE max 3 Scirocco 78 % 1022 hPa 10 cielo sereno +14.9° perc. +14.1° Assenti 7.6 E max 8.7 Levante 62 % 1022 hPa 13 cielo sereno +17.3° perc. +16.5° Assenti 7.7 E max 8 Levante 53 % 1021 hPa 16 cielo sereno +17° perc. +16.3° Assenti 7.7 ENE max 9.9 Grecale 59 % 1021 hPa 19 cielo coperto +11.9° perc. +11° Assenti 7.3 SE max 8.7 Scirocco 72 % 1022 hPa 22 nubi sparse +11.2° perc. +10.4° Assenti 5.3 S max 5.7 Ostro 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 18:30

