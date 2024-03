Previsioni Meteo Bologna: tutti i dettagli per il weekend

MeteoWeb

Fine settimana a Bologna: piogge e schiarite. Venerdì, cielo parzialmente coperto con temperature intorno ai +7°C. Sabato, pioggia leggera e coperto al 100%. Domenica, pioggia persistente al mattino, schiarite nel pomeriggio. Prepararsi a condizioni mutevoli e portare l’ombrello.

Venerdì 8 Marzo

Nella notte tra giovedì e venerdì il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature si manterranno intorno ai +7°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est con velocità di 4,8km/h. L’umidità sarà del 83% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Durante la mattina, le nubi saranno ancora presenti con una copertura nuvolosa del 65%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +9,1°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità di 3,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà stabile al 85%.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature massime saranno di +13,7°C, ma si percepiranno come +12,6°C a causa del vento che aumenterà la sensazione di freddo. La velocità del vento sarà di 17,2km/h proveniente da Est. Possibilità di pioggia leggera con 0.1mm di precipitazioni e un’umidità del 57%.

In serata il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +9,1°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di 9,4km/h. Le precipitazioni aumenteranno leggermente, arrivando a 0.19mm, mentre l’umidità salirà all’87%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Sabato 9 Marzo

Durante la notte tra venerdì e sabato è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +8,6°C, ma la percezione sarà di +6,9°C a causa del vento proveniente da Est – Nord Est con velocità di 16,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0.41mm e l’umidità raggiungerà il 93%.

Al mattino il tempo non darà tregua, con pioggia moderata e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +8,3°C, con una percezione di +7,9°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 4,9km/h. Le precipitazioni aumenteranno a 1.29mm e l’umidità al 96%.

Nel pomeriggio il cielo resterà coperto al 100% con temperature che saliranno fino a +10,2°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord con una velocità di 5,3km/h. Possibilità di precipitazioni leggere con 0.18mm e un’umidità del 97%.

In serata il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +8,7°C. Il vento soffierà da Est con una velocità di 8,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti, ma l’umidità sarà alta al 90%. La pressione atmosferica si manterrà sui 1009hPa.

Domenica 10 Marzo

Nella notte tra sabato e domenica il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +8°C. Il vento soffierà da Est con una velocità di 8,5km/h. Possibilità di pioggia leggera con 0.65mm di precipitazioni e un’umidità del 95%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1002hPa.

Durante la mattina la pioggia continuerà, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +8,7°C, ma si percepiranno come +6,5°C a causa del vento proveniente da Est – Sud Est con velocità di 13,9km/h. Le precipitazioni saranno di 0.6mm e l’umidità raggiungerà il 93%.

Nel pomeriggio la pioggia leggera proseguirà, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno leggermente fino a +10,6°C, ma si percepiranno come +10°C a causa del vento che soffierà da Est – Sud Est con una velocità di 20,3km/h. Le precipitazioni aumenteranno a 1.8mm e l’umidità sarà alta all’88%.

In serata il cielo si libererà dalle nuvole, con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature saranno intorno ai +13,3°C e il vento sarà debole, proveniente da Ovest con una velocità di 6,1km/h. Possibilità di precipitazioni leggere con 0.31mm e un’umidità del 79%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1000hPa.

In conclusione, il fine settimana a Bologna sarà caratterizzato da un mix di nubi, piogge leggere e temperature in aumento. Sarà importante essere preparati per affrontare le condizioni meteorologiche variabili che accompagneranno il weekend.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.