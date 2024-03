Previsioni Meteo Brescia: il bollettino per domani domenica 17 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Marzo a Brescia prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con picchi del 100% durante la mattina e il pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si aggireranno intorno ai +12°C durante la notte e potranno arrivare fino a +16°C nelle ore centrali del giorno.

Durante la mattina, il vento soffierà prevalentemente da Est – Sud Est con una velocità intorno ai 5 km/h, mentre nel pomeriggio la direzione cambierà verso Sud Ovest con una lieve intensificazione fino a 7 km/h. Le raffiche di vento saranno per lo più assenti, con un’intensità del vento che si manterrà nella categoria di "Bava di vento".

Dal punto di vista delle precipitazioni, non sono previste piogge significative durante la giornata di Domenica. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno all’80% durante la notte, per poi diminuire leggermente durante il giorno fino al 60% nel primo pomeriggio. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1022hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 17 Marzo a Brescia indicano una giornata con cielo coperto, temperature miti e vento leggero. Non sono previste precipitazioni significative, ma si consiglia comunque di prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni meteorologiche. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Brescia nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Marzo a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.2° perc. +11.5° Assenti 3.7 NE max 3.5 Grecale 80 % 1022 hPa 4 cielo coperto +11.6° perc. +10.9° Assenti 3.8 NE max 3.6 Grecale 79 % 1022 hPa 7 cielo coperto +12° perc. +11.3° Assenti 2.9 ENE max 3.7 Grecale 79 % 1023 hPa 10 cielo coperto +14.9° perc. +14.1° Assenti 3.2 SE max 4 Scirocco 64 % 1023 hPa 13 cielo coperto +16.2° perc. +15.5° Assenti 6.2 SO max 5.9 Libeccio 62 % 1021 hPa 16 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 6.8 OSO max 9 Libeccio 75 % 1020 hPa 19 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° Assenti 3.4 N max 3.5 Tramontana 86 % 1021 hPa 22 cielo coperto +11° perc. +10.3° Assenti 4.9 N max 4.6 Tramontana 85 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.