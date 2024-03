Previsioni Meteo Brescia: tutti i dettagli per domani martedì 26 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Brescia per Martedì 26 Marzo indicano condizioni atmosferiche instabili con precipitazioni diffuse per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con cielo coperto sin dalle prime ore del mattino.

Durante la mattina, ci si può aspettare piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della mattinata, con temperature che si manterranno intorno ai +8-9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 27 km/h provenienti prevalentemente da Nord Est.

Nel pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, diventando moderate, con quantitativi di pioggia che potrebbero superare il 1.5mm. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +9°C, mentre la pressione atmosferica tenderà a diminuire.

In serata, le piogge continueranno a interessare la zona di Brescia, con precipitazioni che potrebbero essere ancora abbondanti. Le temperature si manterranno costanti intorno ai +9°C, con venti che potrebbero aumentare di intensità.

In base alle previsioni, per i prossimi giorni a Brescia si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Marzo a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.8° perc. +7.7° Assenti 7.3 ENE max 10.3 Grecale 72 % 1005 hPa 4 cielo coperto +8.4° perc. +7.5° Assenti 6.4 NE max 11.1 Grecale 70 % 1004 hPa 7 pioggia leggera +9.3° perc. +8.7° 0.32 mm 5.9 ENE max 17.2 Grecale 72 % 1003 hPa 10 pioggia leggera +8° perc. +5.7° 1 mm 13.4 NE max 27.1 Grecale 85 % 1003 hPa 13 pioggia leggera +8.9° perc. +7.9° 0.57 mm 7.2 ENE max 16.1 Grecale 88 % 1000 hPa 16 pioggia moderata +9° perc. +7.6° 1.48 mm 9 NE max 22.8 Grecale 93 % 998 hPa 19 pioggia leggera +9° perc. +9° 0.13 mm 3.1 NNE max 5 Grecale 92 % 997 hPa 22 pioggia leggera +9.2° perc. +7.7° 0.55 mm 9.6 ESE max 24.2 Scirocco 94 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 18:42

