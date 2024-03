Previsioni Meteo Brescia: tutti i dettagli per domani sabato 23 marzo

MeteoWeb

Sabato 23 Marzo a Brescia si prevedono condizioni meteo mutevoli. La giornata inizierà con nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa che diminuirà leggermente nel corso della giornata. Nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere, che potrebbero intensificarsi verso sera.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +11°C, con una leggera sensazione di freddo percepita. Il vento soffierà a una velocità di circa 4-5 km/h provenendo prevalentemente da nord.

Nella mattina, le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +12-13°C. La copertura nuvolosa rimarrà abbastanza alta, con una leggera brezza proveniente da nord-est.

Nel pomeriggio, le precipitazioni leggere potrebbero interessare la zona, con temperature che si manterranno intorno ai +13°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, con raffiche fino a 10-11 km/h.

In serata, le precipitazioni potrebbero persistere, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +7-8°C. Il vento continuerà a soffiare da nord, con una velocità intorno ai 5-6 km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Brescia, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di essere preparati a variazioni improvvisi del tempo. Consultare le previsioni del tempo prima di pianificare attività all’aperto potrebbe essere utile per evitare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Marzo a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.5° perc. +10.8° Assenti 4.5 NNE max 4.1 Grecale 80 % 1015 hPa 4 nubi sparse +10.6° perc. +9.8° Assenti 3.9 N max 3.5 Tramontana 81 % 1014 hPa 7 cielo coperto +12.2° perc. +11.5° Assenti 2.3 ONO max 2.9 Maestrale 78 % 1012 hPa 10 cielo coperto +12.8° perc. +12.1° Assenti 3.2 OSO max 4.7 Libeccio 77 % 1011 hPa 13 cielo coperto +14.7° perc. +14° prob. 28 % 3 ONO max 4.6 Maestrale 70 % 1008 hPa 16 cielo coperto +13.5° perc. +13° prob. 75 % 5.3 NNO max 8.7 Maestrale 81 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +10.6° perc. +10° 0.16 mm 6.6 NNO max 6.2 Maestrale 90 % 1006 hPa 22 pioggia leggera +8.5° perc. +8.5° 0.24 mm 4.1 N max 5.7 Tramontana 87 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 18:39

