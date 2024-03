Previsioni Meteo Cagliari: tutti i dettagli per domani domenica 24 marzo

MeteoWeb

Domenica 24 Marzo a Cagliari si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piacevoli. Le previsioni meteo indicano cielo sereno per gran parte della giornata, con una leggera presenza di poche nuvole nel pomeriggio. Le temperature si manterranno miti, con valori che oscilleranno tra i +9,1°C e i +18,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 35,5km/h provenienti da Nord Ovest.

Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con una temperatura intorno ai +10°C. Man mano che la giornata avanza, il sole splenderà alto nel cielo, portando le temperature a salire fino a toccare i +18°C intorno alle ore 13:00. Nel pomeriggio, alcune nuvole potrebbero comparire, ma non altereranno significativamente le condizioni di bel tempo.

Nella serata, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +9,1°C intorno alle ore 23:00. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, non dovrebbe arrecare disagi particolari.

In base alle previsioni meteo attuali, possiamo affermare che Domenica 24 Marzo a Cagliari sarà una giornata ideale per godersi il bel tempo e le temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori primaverili. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il clima mite della città di Cagliari.

Tutti i dati meteo di Domenica 24 Marzo a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11° perc. +10.5° Assenti 16.9 NO max 29.4 Maestrale 89 % 1017 hPa 4 cielo sereno +10.7° perc. +9.9° Assenti 17 NNO max 27.6 Maestrale 81 % 1015 hPa 7 cielo sereno +12.9° perc. +12.2° Assenti 16.9 NNO max 33.3 Maestrale 74 % 1016 hPa 10 cielo sereno +17.8° perc. +17.1° Assenti 25.3 NO max 34.5 Maestrale 56 % 1016 hPa 13 cielo sereno +18.7° perc. +18° Assenti 26.9 NO max 35.5 Maestrale 55 % 1013 hPa 16 poche nuvole +16.2° perc. +15.5° Assenti 24.4 NNO max 35.3 Maestrale 61 % 1012 hPa 19 cielo sereno +11° perc. +10.2° Assenti 17.7 NO max 29.8 Maestrale 80 % 1013 hPa 22 cielo sereno +9.2° perc. +7.5° Assenti 11.4 NNO max 17.4 Maestrale 86 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 18:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.