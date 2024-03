Previsioni Meteo Cagliari: tutti i dettagli per domani sabato 30 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cagliari per Sabato 30 Marzo mostrano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 40% e temperature che si aggirano intorno ai +16°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, mantenendo comunque un cielo parzialmente coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i +19°C intorno alle ore 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, portando a condizioni di cielo coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +18°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 26,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 57% con una pressione atmosferica di 1004hPa.

In serata, il cielo si manterrà coperto al 100% con temperature in calo fino a raggiungere i +12,1°C intorno alle ore 21:00. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità intorno ai 6,1km/h. L’umidità aumenterà leggermente arrivando al 77% con una pressione atmosferica stabile a 1007hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 30 Marzo a Cagliari indicano una giornata con cielo parzialmente coperto al mattino, che si coprirà completamente nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +12°C e i +19°C. Il vento sarà moderato, con raffiche più intense durante il pomeriggio. L’umidità sarà variabile durante la giornata, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di vestirsi adeguatamente in base alle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 30 Marzo a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.3° perc. +13.8° Assenti 17.9 ESE max 28.6 Scirocco 76 % 1006 hPa 4 cielo sereno +14.1° perc. +13.6° Assenti 21.6 ESE max 37.7 Scirocco 79 % 1003 hPa 7 nubi sparse +16° perc. +15.7° Assenti 21 ESE max 28 Scirocco 80 % 1003 hPa 10 nubi sparse +19° perc. +18.6° Assenti 9.1 SSE max 10.9 Scirocco 66 % 1003 hPa 13 cielo coperto +19.4° perc. +18.9° Assenti 18.7 O max 24.3 Ponente 57 % 1003 hPa 16 cielo coperto +18.1° perc. +17.5° Assenti 18.2 ONO max 24.3 Maestrale 59 % 1004 hPa 19 cielo sereno +12.6° perc. +12.1° prob. 2 % 11.6 N max 15.4 Tramontana 83 % 1007 hPa 22 poche nuvole +12° perc. +11.1° Assenti 2 NNO max 3.9 Maestrale 74 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.