Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani martedì 19 marzo

Martedì 19 Marzo a Catania si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +12,3°C e i +20,6°C. Il vento soffierà principalmente da ovest, con intensità variabili durante la giornata.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +12,9°C. Il vento soffierà da ovest con una velocità di circa 11,5km/h.

Al mattino il cielo rimarrà sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i +19,3°C. Il vento sarà sempre proveniente da ovest, ma con una lieve diminuzione di intensità rispetto alla notte.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +20°C. Il vento inizierà a provenire da est – sud est, con una leggera intensificazione rispetto alle ore precedenti.

In serata è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con cielo che si presenterà coperto. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +14°C. Il vento sarà sempre presente, ma con una velocità più contenuta rispetto alle ore centrali della giornata.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Marzo a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.9° perc. +11.9° Assenti 11.3 O max 21 Ponente 65 % 1013 hPa 4 cielo sereno +12.4° perc. +11.4° Assenti 7.1 ONO max 8 Maestrale 62 % 1012 hPa 7 cielo sereno +15.3° perc. +14.3° Assenti 9.5 O max 13.3 Ponente 54 % 1012 hPa 10 cielo sereno +20.2° perc. +19.3° Assenti 1.3 S max 12.4 Ostro 41 % 1012 hPa 13 cielo sereno +19.4° perc. +18.5° Assenti 13.2 ESE max 11.4 Scirocco 44 % 1012 hPa 16 cielo sereno +17.4° perc. +16.9° Assenti 17 E max 22.4 Levante 64 % 1013 hPa 19 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 7.4 E max 13.1 Levante 82 % 1016 hPa 22 cielo coperto +13.7° perc. +13.4° Assenti 1 S max 3.1 Ostro 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 18:13

