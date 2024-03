Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 marzo

MeteoWeb

Mercoledì 13 Marzo a Catania si prevede una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +10,1°C e i +17°C. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere e direzione prevalente da Ovest a Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 70-75%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1017-1018hPa.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +10°C. Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, con temperature che saliranno fino a +15,8°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con temperature che si manterranno intorno ai +16,9°C. Durante la sera, le nubi si diraderanno leggermente, con temperature che scenderanno intorno ai +12,8°C.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a Catania si prevede un’alternanza di cielo coperto e nubi sparse, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Mercoledì. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche a Catania.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Marzo a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.4° perc. +9.3° Assenti 5.2 ONO max 6.8 Maestrale 70 % 1017 hPa 4 cielo sereno +9.7° perc. +8.8° Assenti 7 ONO max 7.5 Maestrale 71 % 1017 hPa 7 cielo coperto +11.9° perc. +10.7° Assenti 5.8 O max 6.6 Ponente 61 % 1018 hPa 10 cielo coperto +15.8° perc. +14.7° Assenti 5.5 SSO max 5.6 Libeccio 49 % 1018 hPa 13 cielo coperto +16.9° perc. +15.9° Assenti 11.3 SE max 10.3 Scirocco 48 % 1017 hPa 16 cielo coperto +14.9° perc. +13.9° Assenti 11.1 ESE max 14.6 Scirocco 59 % 1017 hPa 19 poche nuvole +12.8° perc. +12° Assenti 3.9 ENE max 5.6 Grecale 72 % 1019 hPa 22 cielo sereno +11.9° perc. +11.1° Assenti 2.5 NNE max 3 Grecale 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 18:07

