Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 marzo

Mercoledì 20 Marzo a Catania si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le previsioni del tempo indicano la presenza di nubi sparse durante la notte, con una copertura nuvolosa che varia tra il 30% e il 56%. Le temperature si manterranno intorno ai 12-13°C, con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest con velocità comprese tra i 4,1km/h e i 7,6km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95% alle 07:00. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai 14-16°C, con una brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 33% e il 72%. Le temperature si manterranno intorno ai 15-18°C, con la possibilità di piogge leggere alle 16:00.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% a partire dalle 19:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Sud Est.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle temperature e alla possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Marzo a Catania

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.8° perc. +12.5° Assenti 4.1 OSO max 6.2 Libeccio 88 % 1018 hPa 4 nubi sparse +12.4° perc. +12° Assenti 7.1 OSO max 8.6 Libeccio 88 % 1018 hPa 7 cielo coperto +14° perc. +13.5° Assenti 8.4 OSO max 9.1 Libeccio 78 % 1019 hPa 10 nubi sparse +17.7° perc. +17.2° Assenti 10.9 S max 11.1 Ostro 62 % 1020 hPa 13 nubi sparse +18.5° perc. +17.9° prob. 4 % 16.1 SE max 15.4 Scirocco 58 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +15.8° perc. +15.4° 0.1 mm 15.7 ESE max 21.4 Scirocco 72 % 1021 hPa 19 cielo coperto +14.3° perc. +13.9° Assenti 11.3 ESE max 15.1 Scirocco 81 % 1023 hPa 22 cielo coperto +13.8° perc. +13.3° Assenti 6.3 ESE max 8.4 Scirocco 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 18:13

