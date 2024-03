Previsioni Meteo Como: il bollettino per domani giovedì 28 marzo

MeteoWeb

Giovedì 28 Marzo a Como si prevedono condizioni meteo variabili, con precipitazioni e copertura nuvolosa che influenzeranno la giornata.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una probabilità di pioggia leggera. Le temperature si manterranno intorno ai +7-9°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a velocità variabile, con direzione prevalente Nord – Nord Est. L’umidità sarà intorno all’88-89%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare, con piogge moderate e copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +7-8°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento aumenterà di intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 12km/h. L’umidità si attesterà intorno al 90-92%.

In serata, le precipitazioni tenderanno a diminuire, lasciando spazio a nubi sparse e una probabilità di pioggia più bassa. Le temperature si manterranno intorno ai +5-7°C, con una percezione termica leggermente più fredda. Il vento soffierà con intensità moderata, con direzione prevalente Nord. L’umidità si attesterà intorno all’88-91%.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Como, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche mutevoli e di tenere a portata di mano l’ombrello per eventuali precipitazioni. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 28 Marzo a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° prob. 39 % 4.1 ENE max 5.5 Grecale 90 % 996 hPa 4 cielo coperto +7.3° perc. +6.6° prob. 13 % 5.3 NE max 7.7 Grecale 91 % 997 hPa 7 nubi sparse +8° perc. +7.3° prob. 21 % 5.7 NNE max 8.5 Grecale 83 % 997 hPa 10 pioggia moderata +7.4° perc. +6.3° 1.63 mm 6.4 SSE max 12 Scirocco 96 % 999 hPa 13 pioggia leggera +7.5° perc. +7.5° 0.23 mm 3.3 SE max 5.5 Scirocco 92 % 1000 hPa 16 pioggia leggera +7.9° perc. +7.9° 0.15 mm 2.5 NNE max 6 Grecale 89 % 1002 hPa 19 nubi sparse +7.1° perc. +6.2° prob. 12 % 5.8 N max 8.2 Tramontana 91 % 1006 hPa 22 nubi sparse +5.6° perc. +3.9° prob. 6 % 7.8 N max 11.1 Tramontana 90 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:50

