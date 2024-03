Previsioni Meteo Como: tutti i dettagli per il weekend

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 29 Marzo a Como si prevedono nubi sparse con temperature intorno ai +6,5°C. Durante la mattina è attesa pioggia leggera, mentre nel pomeriggio e in serata la situazione non cambierà significativamente, con pioggia leggera persistente. Sabato 30 Marzo il cielo sarà coperto, con pioggia moderata nel pomeriggio e temperature in aumento. Domenica 31 Marzo è prevista forte pioggia durante la notte e pioggia moderata nel pomeriggio, con temperature fresche e venti intensi. Un fine settimana instabile a Como, con consigli di precauzione per spostamenti e attività all’aperto.

Venerdì 29 Marzo

Nella notte tra giovedì e Venerdì 29 Marzo a Como si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature si attesteranno intorno ai +6,5°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore a +5,7°C. Il vento soffierà a 5,3km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 5km/h. Non sono previste precipitazioni, mentre l’umidità sarà alta al 88% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, è attesa pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +7,4°C, con una percezione termica simile. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,5km/h da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 4,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.18mm, classificate come pioviggine. L’umidità salirà al 88% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, la situazione meteorologica non cambierà significativamente, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno agli +8,4°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 8,1km/h, con raffiche fino a 8,1km/h. Le precipitazioni saranno di 0.13mm, classificate come pioviggine. L’umidità si manterrà alta al 92% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata, a partire dalle 18:00, il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,3°C, con una percezione termica di +8,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 7,3km/h, con raffiche fino a 7,3km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà del 58%. L’umidità rimarrà alta al 92% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Sabato 30 Marzo

Nella notte tra Venerdì 29 e Sabato 30 Marzo a Como il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +9,8°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, proveniente da Est a 4,3km/h, con raffiche fino a 4,3km/h. Non sono previste precipitazioni, ma la probabilità di pioggia sarà del 48%. L’umidità sarà alta al 95% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Durante la mattina, a partire dalle 07:00, il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +10,1°C, con una percezione termica di +9,8°C. Il vento soffierà da Est a 6,3km/h, con raffiche fino a 6,3km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà del 27%. L’umidità si attesterà al 98% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, è prevista pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,4°C, con una percezione termica simile. Il vento aumenterà notevolmente, provenendo da Est – Sud Est a 31km/h, con raffiche fino a 31km/h. Le precipitazioni saranno di 1.71mm, classificate come pioggia debole. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica a 1007hPa.

In serata, a partire dalle 18:00, la situazione meteorologica non cambierà significativamente, con il cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno agli +11°C, con una percezione termica di +10,5°C. Il vento soffierà da Nord a 9,9km/h, con raffiche fino a 9,9km/h. Le precipitazioni saranno di 0.84mm, classificate come pioviggine. L’umidità salirà al 89% e la pressione atmosferica a 1003hPa.

Domenica 31 Marzo

Nella notte tra Sabato 30 e Domenica 31 Marzo a Como è prevista forte pioggia con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +7,7°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore a +5,6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 19,7km/h, con raffiche fino a 19,7km/h. Le precipitazioni saranno abbondanti, raggiungendo i 6.83mm e classificate come pioggia forte. L’umidità sarà alta al 94% e la pressione atmosferica a 1005hPa.

Durante la mattina, a partire dalle 07:00, è attesa pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +9,4°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, proveniente da Est a 5,1km/h, con raffiche fino a 5,1km/h. Le precipitazioni saranno di 0.25mm, classificate come pioviggine. L’umidità si manterrà alta al 95% e la pressione atmosferica a 1008hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, è prevista pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,4°C, con una percezione termica di +13°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 31km/h, con raffiche fino a 31km/h. Le precipitazioni saranno di 1.71mm, classificate come pioggia debole. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica a 1007hPa.

In serata, a partire dalle 18:00, la situazione meteorologica non cambierà significativamente, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,3°C, con una percezione termica di +8,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 15,2km/h, con raffiche fino a 15,2km/h. Le precipitazioni saranno di 1.23mm, classificate come pioggia debole. L’umidità rimarrà alta al 95% e la pressione atmosferica si attesterà a 1009hPa.

In conclusione, il fine settimana a Como sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con piogge moderate e forti. Le temperature si manterranno fresche, con venti variabili che potranno raggiungere intensità notevoli. Si consiglia di prestare attenzione e di prendere le dovute precauzioni in caso di spostamenti o attività all’aperto.

