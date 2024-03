Previsioni Meteo Ferrara: tutti i dettagli per il weekend

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Ferrara, si prevede un aumento delle temperature con cielo coperto costante. Sabato, il vento da Est – Nord Est sarà moderato, mentre Domenica si intensificherà da Ovest – Sud Ovest con possibili piogge moderate. Le temperature oscilleranno tra +7,2°C e +18,6°C, con punte di +18°C Domenica pomeriggio. L’umidità varierà dal 56% al 98%, con pressione atmosferica tra 1003hPa e 1014hPa. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti.

Venerdì 29 Marzo

Notte: Durante la notte a Ferrara ci sarà cielo sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +7,2°C con una leggera brezza di vento proveniente da Sud a 1,4km/h. L’umidità sarà al 90% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto al 100% con temperature in aumento fino a +11,5°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 14km/h con raffiche fino a 19,2km/h. L’umidità sarà dell’86% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +18,6°C. Il vento sarà sempre da Est – Nord Est con intensità fino a 18km/h. L’umidità si attesterà al 64%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 100% e temperature intorno ai +11,4°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà a 9,5km/h. L’umidità sarà al 96% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Sabato 30 Marzo

Notte: Durante la notte a Ferrara il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +10,6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 13,5km/h con raffiche fino a 13,5km/h. L’umidità sarà al 98% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto al 100% con temperature che saliranno fino a +15,4°C. Il vento sarà da Est – Nord Est con intensità fino a 18,2km/h. L’umidità si manterrà all’81%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +18,1°C. Il vento sarà sempre da Est – Nord Est con intensità fino a 21km/h. L’umidità sarà al 72%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 100% e temperature intorno ai +12,9°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est soffierà a 18,6km/h. L’umidità sarà al 95% e la pressione atmosferica a 1003hPa.

Domenica 31 Marzo

Notte: Durante la notte a Ferrara si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,9°C con venti forti da Ovest – Sud Ovest a 43,5km/h. L’umidità sarà all’89% e la pressione atmosferica a 1005hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto al 100% con temperature in aumento fino a +13,4°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 6,7km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +18°C. Il vento sarà da Ovest a una velocità di 12,3km/h. L’umidità si attesterà al 56%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 100% e temperature intorno ai +13°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est soffierà a 22km/h. L’umidità sarà al 91% e la pressione atmosferica a 1006hPa.

In conclusione, il fine settimana a Ferrara sarà caratterizzato da un aumento delle temperature e dalla presenza di cielo coperto con possibili precipitazioni, in particolare nella giornata di Domenica. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

