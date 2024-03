Previsioni Meteo Foggia: tutti i dettagli per il weekend

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Foggia, si prevede un’alternanza di nuvole sparse e cielo coperto, con temperature in aumento che raggiungeranno i +25°C. Il vento sarà moderato, con raffiche vivaci in alcune ore, e l’umidità si manterrà su valori medi. Non sono previste precipitazioni significative, quindi Sabato e Domenica offriranno condizioni meteo ideali per attività all’aperto.

Venerdì 29 Marzo

Notte: Durante la notte a Foggia ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,9°C, con una percezione di +12,2°C. Il vento soffierà a 10,3km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 29,1km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina: La mattina il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78%. Le temperature saliranno fino a +19,6°C, con una percezione di +19°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 12,9km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 53%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature massime raggiungeranno i +24°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento sarà abbastanza intenso, con raffiche fino a 22,6km/h provenienti da Sud Ovest. L’umidità sarà del 39%.

Sera: In serata il cielo rimarrà coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +12,3°C, con una percezione di +11,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,4km/h proveniente da Sud Est. L’umidità sarà dell’83%.

Sabato 30 Marzo

Notte: Durante la notte a Foggia ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 71%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11°C, con una percezione di +10,1°C. Il vento soffierà a 6km/h proveniente da Sud Est, con raffiche fino a 7,7km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +19,7°C, con una percezione di +19°C. Il vento sarà più intenso, con una velocità di 16,1km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 51%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 4%. Le temperature massime raggiungeranno i +25,6°C, con una percezione di +25,2°C. Il vento sarà vivace, con raffiche fino a 26,9km/h provenienti da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 40%.

Sera: In serata il cielo rimarrà sereno al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,9°C, con una percezione di +11,1°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 10,6km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 76%.

Domenica 31 Marzo

Notte: Durante la notte a Foggia ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’84%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,8°C, con una percezione di +10°C. Il vento soffierà a 9,1km/h proveniente da Est – Sud Est, con raffiche fino a 16,5km/h. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina: La mattina il cielo sarà sereno al 2%. Le temperature saliranno fino a +20,2°C, con una percezione di +19,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,3km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 48%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 4%. Le temperature massime raggiungeranno i +25,5°C, con una percezione di +25,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 11,3km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 39%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con una percezione di +14,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,4km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 68%.

In conclusione, il fine settimana a Foggia si preannuncia variabile, con una prevalenza di nuvole sparse e copertura nuvolosa che andrà aumentando nel corso dei giorni. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi che raggiungeranno i +25°C. Il vento sarà moderato, con raffiche vivaci in alcune ore. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre non sono previste precipitazioni significative. Sia Sabato che Domenica offriranno condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

