Previsioni Meteo Genova: il bollettino per domani domenica 24 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Genova per Domenica 24 Marzo indicano condizioni stabili e piacevoli per l’intera giornata. La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in lieve aumento, con valori intorno ai +13,8°C. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno fino a toccare i +15,3°C verso le 11:00.

Nel pomeriggio, il meteo a Genova sarà caratterizzato da un cielo limpido e temperature gradevoli, con valori che si manterranno intorno ai +16,1°C. Il vento soffierà con intensità moderata provenendo prevalentemente da nord-nord ovest.

In serata, le condizioni meteo a Genova rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +10,6°C. Il vento sarà ancora proveniente da nord con una leggera intensificazione.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Genova indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Lunedì e Martedì si prevedono condizioni simili a quelle della Domenica, con temperature che potrebbero salire leggermente. Tuttavia, non sono previste variazioni significative nel meteo a Genova nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 24 Marzo a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.7° perc. +9.6° Assenti 10.2 N max 10.3 Tramontana 70 % 1008 hPa 4 poche nuvole +9.5° perc. +7.4° Assenti 14.6 N max 17.6 Tramontana 62 % 1007 hPa 7 cielo sereno +10.9° perc. +9.5° Assenti 14.3 N max 20.2 Tramontana 55 % 1008 hPa 10 cielo sereno +14.7° perc. +13.3° Assenti 12.2 NNO max 16.9 Maestrale 40 % 1007 hPa 13 cielo sereno +16.1° perc. +14.7° Assenti 9.2 NNO max 17.2 Maestrale 36 % 1006 hPa 16 cielo sereno +15.1° perc. +13.9° Assenti 9 O max 15.7 Ponente 44 % 1005 hPa 19 cielo sereno +11.1° perc. +9.9° Assenti 10.7 NNO max 12 Maestrale 62 % 1007 hPa 22 cielo sereno +10.5° perc. +9° Assenti 11.9 N max 12.7 Tramontana 55 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 18:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.