Previsioni Meteo Genova: il bollettino per domani sabato 30 marzo

Sabato 30 Marzo a Genova si prevedono condizioni meteo avverse per gran parte della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo coperto con possibilità di piogge leggere e moderate. Le temperature si manterranno intorno ai +11°C durante la notte, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +17°C nel corso della mattinata. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore a causa della presenza del vento, che soffierà con intensità variabile tra i 15km/h e i 55km/h provenendo prevalentemente da direzioni meridionali.

Nel dettaglio, la giornata inizierà con cielo coperto e una copertura nuvolosa intorno al 90%. Le prime piogge leggere sono attese a partire dal tardo mattino, con intensificazione nel corso del pomeriggio. Le precipitazioni potrebbero raggiungere valori significativi, con quantitativi che potrebbero superare i 6mm in alcune fasce orarie.

Le condizioni meteo si manterranno instabili anche in serata, con piogge moderate e forti che continueranno a interessare la zona. L’umidità relativa dell’aria sarà elevata, attestandosi intorno al 90% per gran parte della giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1000hPa.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo e valutare la necessità di adottare adeguate misure di precauzione, specialmente in caso di spostamenti o attività all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e variazioni delle condizioni meteo a Genova.

Tutti i dati meteo di Sabato 30 Marzo a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.3° perc. +10.9° Assenti 15 N max 17.4 Tramontana 90 % 1009 hPa 4 cielo coperto +11.4° perc. +10.9° Assenti 14.1 N max 15.5 Tramontana 88 % 1008 hPa 7 cielo coperto +12.6° perc. +12.1° Assenti 14.1 N max 14.3 Tramontana 85 % 1007 hPa 10 cielo coperto +16.8° perc. +16.2° Assenti 5.5 E max 32.5 Levante 61 % 1005 hPa 13 cielo coperto +16.9° perc. +16.4° prob. 36 % 27.4 SE max 54 Scirocco 67 % 1003 hPa 16 pioggia moderata +14.5° perc. +14.2° 1.01 mm 23 SE max 41.8 Scirocco 87 % 1002 hPa 19 forte pioggia +12.9° perc. +12.7° 4.43 mm 12.9 SO max 26.2 Libeccio 95 % 1002 hPa 22 pioggia leggera +12.4° perc. +12.2° 0.98 mm 11.9 S max 23.2 Ostro 93 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:52

