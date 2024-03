Previsioni Meteo Genova: il bollettino per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Lunedì 25 Marzo, ci sarà un aumento delle nubi nel pomeriggio con una leggera possibilità di precipitazioni. Martedì 26 Marzo, la pioggia sarà più consistente durante la mattina e il pomeriggio, con un aumento del vento e dell’umidità. Mercoledì 27 Marzo, la pioggia moderata sarà predominante durante la mattinata, con un ulteriore aumento delle precipitazioni. Giovedì 28 Marzo, le nubi saranno più presenti nel pomeriggio, con un vento vivace e una probabilità di pioggia. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e alle variazioni delle temperature per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 25 Marzo

Nella notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +9,9°C, con una percezione di +8,5°C. Il vento soffierà a 10,6km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 11,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 56% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Durante la mattina, le nubi saranno sparse con una copertura del 41%. Le temperature saliranno fino a +13,4°C, percepite come +12,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,5km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità aumenterà al 51% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Nel pomeriggio, le nubi saranno più presenti con una copertura del 60%. Le temperature massime raggiungeranno i +14,4°C, con una percezione di +13,3°C. Il vento sarà leggero provenendo da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 9,8km/h. C’è una leggera probabilità del 5% di precipitazioni, e l’umidità sarà al 54% con una pressione di 1008hPa.

In serata, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +12°C, percepite come +11,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 6,7km/h, con raffiche leggere fino a 6,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 74% con una pressione di 1006hPa.

Martedì 26 Marzo

Durante la notte, la pioggia leggera sarà predominante con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,2°C, con una percezione di +10,4°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 10,9km/h, con raffiche leggere fino a 10,9km/h. Si prevede una precipitazione di 0.29mm, e l’umidità sarà al 79% con una pressione di 1005hPa.

Durante la mattina, la pioggia diventerà moderata con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +10°C, percepite come +7,9°C. Il vento aumenterà a 15,3km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 18,1km/h. Si prevede una precipitazione di 1.18mm, e l’umidità sarà all’89% con una pressione di 1000hPa.

Nel pomeriggio, la pioggia continuerà ad essere presente con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +8°C, percepite come +4,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 19,9km/h, con raffiche fino a 26,6km/h. Si prevede una precipitazione di 0.14mm, e l’umidità sarà all’90% con una pressione di 997hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +8,9°C, percepite come +6,7°C. Il vento soffierà da Nord a 17,2km/h, con raffiche leggere fino a 17,2km/h. C’è una probabilità del 62% di precipitazioni, e l’umidità sarà all’88% con una pressione di 996hPa.

Mercoledì 27 Marzo

Durante la notte, la pioggia leggera sarà presente con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,4°C, con una percezione di +9,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,8km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Si prevede una precipitazione di 0.32mm, e l’umidità sarà al 91% con una pressione di 996hPa.

Nella mattinata, la pioggia moderata sarà predominante con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +10,5°C, percepite come +10,1°C. Il vento aumenterà a 5km/h provenendo da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 9km/h. Si prevede una precipitazione di 1.9mm, e l’umidità sarà al 96% con una pressione di 993hPa.

Nel pomeriggio, la pioggia continuerà ad essere presente con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +11°C, percepite come +10,3°C. Il vento soffierà da Sud Est a 17,2km/h, con raffiche fino a 17,2km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà all’79% con una pressione di 994hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +10°C, percepite come +8,8°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 8,9km/h, con raffiche vivaci fino a 19,5km/h. C’è una probabilità del 10% di precipitazioni, e l’umidità sarà all’85% con una pressione di 996hPa.

Giovedì 28 Marzo

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,4°C, con una percezione di +9,7°C. Il vento soffierà a 17,7km/h provenendo da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 33,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà all’83% con una pressione di 997hPa.

Nella mattinata, le nubi saranno sparse con una copertura del 30%. Le temperature saliranno fino a +10,6°C, percepite come +9,8°C. Il vento sarà teso, con una velocità di 17,4km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. C’è una probabilità del 28% di precipitazioni, e l’umidità sarà all’83% con una pressione di 997hPa.

Nel pomeriggio, le nubi saranno più presenti con una copertura del 36%. Le temperature massime raggiungeranno i +10,5°C, con una percezione di +9,8°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 27,1km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. C’è una probabilità del 26% di precipitazioni, e l’umidità sarà all’84% con una pressione di 997hPa.

In serata, le nubi saranno sparse con una copertura del 41%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,3°C, con una percezione di +9,6°C. Il vento soffierà da Sud a 26km/h, con raffiche vivaci fino a 26km/h. C’è una probabilità del 25% di precipitazioni, e l’umidità sarà all’85% con una pressione di 998hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e alla variazione delle temperature per pianificare al meglio le attività all’aperto.

