Previsioni Meteo La Spezia: tutti i dettagli per domani giovedì 28 marzo

Le previsioni meteo per Giovedì 28 Marzo a La Spezia prevedono condizioni climatiche mutevoli durante la giornata. Al mattino, ci sarà la presenza di piogge moderate che si intensificheranno nel corso della mattinata, con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 60 km/h. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una percezione termica leggermente inferiore.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a interessare la zona, seppur con una minore intensità rispetto alla mattina. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 60 km/h, mantenendo un clima instabile e umido. Le temperature si attesteranno intorno ai 14-15°C, con una sensazione di freddo dovuta al vento.

In serata, è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale diradamento delle nuvole. Il vento tenderà a calmarsi, mantenendo comunque una certa intensità. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 12-13°C, con una leggera diminuzione rispetto al pomeriggio.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a La Spezia indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle schiarite. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con valori intorno ai 15-16°C durante il giorno e 10-12°C di notte. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo, in quanto le condizioni possono variare rapidamente.

In conclusione, Giovedì 28 Marzo a La Spezia sarà caratterizzato da piogge e venti forti, con temperature che si manterranno nella norma per il periodo. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e prendere le dovute precauzioni in caso di piogge intense e venti sostenuti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +11.8° perc. +11.1° 0.7 mm 36.1 SO max 50.3 Libeccio 82 % 999 hPa 4 pioggia leggera +12.4° perc. +12° 0.73 mm 28.1 SSO max 44 Libeccio 87 % 998 hPa 7 pioggia moderata +13.4° perc. +13.2° 3.48 mm 31.2 SO max 54.3 Libeccio 90 % 997 hPa 10 pioggia leggera +14.7° perc. +14.4° 0.47 mm 31.6 SO max 54 Libeccio 84 % 999 hPa 13 pioggia leggera +13.5° perc. +13.2° 0.39 mm 34.3 SO max 51 Libeccio 88 % 1002 hPa 16 nubi sparse +13.7° perc. +13° prob. 43 % 41.7 SO max 61.3 Libeccio 72 % 1004 hPa 19 cielo sereno +12.6° perc. +11.9° Assenti 32.3 SO max 52.3 Libeccio 77 % 1008 hPa 22 poche nuvole +12.6° perc. +12° Assenti 14.8 SO max 26.4 Libeccio 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:46

