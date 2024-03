Previsioni Meteo L’Aquila: il bollettino per domani sabato 30 marzo

MeteoWeb

Sabato 30 Marzo a L’Aquila si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della mattina. Nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno, con poche nuvole, per poi nuovamente coprirsi parzialmente verso sera.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 46% e il 93%. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C, con una leggera sensazione di freddo percepito. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità variabile tra i 7,2km/h e i 15,6km/h.

La mattina inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 47%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +18,3°C verso le 10:00. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 24,5km/h provenienti da Sud Est.

Nel pomeriggio il cielo si schiarirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 14%. Le temperature massime saranno di +19,1°C, con venti forti che potranno raggiungere i 49,4km/h provenienti da Sud.

In sera, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 90%, con la comparsa di piogge leggere a partire dalle 22:00. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C, con un aumento dell’umidità fino al 85%. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità tra i 12km/h e i 15,6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 30 Marzo a L’Aquila indicano una giornata con variazioni climatiche significative. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in evoluzione e di essere preparati a eventuali piogge nel corso della serata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a L’Aquila.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.5° perc. +8.8° Assenti 6.3 SSE max 7.4 Scirocco 45 % 1013 hPa 4 nubi sparse +10° perc. +8.4° Assenti 6.2 SSE max 7.2 Scirocco 49 % 1012 hPa 7 nubi sparse +14.2° perc. +13.2° Assenti 8 SE max 14.9 Scirocco 56 % 1010 hPa 10 nubi sparse +18.3° perc. +17.3° Assenti 15.2 SE max 24.5 Scirocco 42 % 1008 hPa 13 cielo sereno +18.5° perc. +17.4° Assenti 21.5 S max 47.6 Ostro 37 % 1007 hPa 16 nubi sparse +15° perc. +13.9° Assenti 11.5 S max 34.5 Ostro 50 % 1006 hPa 19 nubi sparse +10.2° perc. +9° Assenti 8.2 SSO max 12 Libeccio 67 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +10° perc. +8.7° 0.23 mm 9.4 SO max 15.6 Libeccio 78 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:32

