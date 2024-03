Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani lunedì 1 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Lecce per Lunedì 1 Aprile prevedono condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 50-60%. Le temperature si manterranno intorno ai 16-20°C, con una percezione leggermente inferiore a causa del vento che soffierà con intensità fino a 40km/h proveniente da Sud – Sud Est.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con il cielo che rimarrà parzialmente coperto da nubi sparse o poche nuvole, con una copertura nuvolosa che potrebbe raggiungere il 70-80%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20-21°C, ma la percezione potrebbe essere leggermente più bassa a causa del vento che aumenterà di intensità, arrivando a soffiare fino a 45km/h sempre da Sud – Sud Est.

Nella serata, il cielo sarà nuovamente parzialmente coperto da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 50-70%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a oscillare tra i 15-16°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità fino a 30-40km/h proveniente da diverse direzioni, principalmente da Sud – Sud Ovest.

In base alle condizioni attese per Lunedì 1 Aprile, si consiglia di prestare attenzione al vento che potrebbe risultare fastidioso, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Si consiglia di vestirsi adeguatamente per fronteggiare le variazioni di temperatura e di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione dell’intensità del vento.

Tutti i dati meteo di Lunedì 1 Aprile a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.1° perc. +15° Assenti 29 SSE max 51.7 Scirocco 90 % 1015 hPa 3 poche nuvole +15.1° perc. +15° Assenti 35.5 SSE max 59.1 Scirocco 90 % 1014 hPa 6 nubi sparse +16.3° perc. +16.1° Assenti 39.2 SSE max 63 Scirocco 83 % 1014 hPa 9 nubi sparse +20° perc. +19.6° Assenti 43.1 SSE max 57 Scirocco 63 % 1014 hPa 12 nubi sparse +21.2° perc. +20.8° Assenti 43.7 SSE max 58.5 Scirocco 56 % 1012 hPa 15 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° Assenti 40.1 SSE max 63.1 Scirocco 66 % 1010 hPa 18 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° Assenti 39.9 SSE max 65.7 Scirocco 82 % 1009 hPa 21 nubi sparse +15.7° perc. +15.5° Assenti 21.8 SO max 39.1 Libeccio 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:14

