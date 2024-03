Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lecce indicano condizioni variabili nei prossimi giorni, con cielo coperto e lieve aumento delle temperature. Si prevedono raffiche di vento e un’umidità costante. Le temperature oscilleranno tra i +12°C e i +20,8°C, con sensazione termica simile. Il vento soffierà fino a 55km/h, provenendo da diverse direzioni. L’umidità si manterrà intorno all’80%.

Lunedì 1 Aprile

Nella notte a Lecce, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con una leggera sensazione termica di +15°C. Il vento soffierà a 30,2km/h provenendo da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 54km/h. L’umidità sarà dell’88% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Per la mattina, il cielo sarà ancora caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +16,2°C, con una sensazione termica di +16,1°C. Il vento sarà più intenso, con una velocità di 38,6km/h sempre da Sud – Sud Est. L’umidità diminuirà al 83%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, portando a una situazione di cielo coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,8°C, con una sensazione termica di +20,4°C. Il vento soffierà a 41,2km/h sempre dalla stessa direzione, con raffiche fino a 55km/h. L’umidità sarà del 59%.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con un cielo coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +16°C, con una sensazione termica di +15,9°C. Il vento sarà ancora abbastanza forte, con una velocità di 38,2km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità aumenterà all’85%.

Martedì 2 Aprile

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature si attesteranno sui +14,9°C, con una sensazione termica di +14,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,5km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 74%.

Nella mattinata, il cielo si coprirà, portando a una situazione di cielo coperto al 51%. Le temperature saliranno fino a +16,7°C, con una sensazione termica di +15,8°C. Il vento sarà sempre leggero, con una velocità di 9,2km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 54%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,2°C, con una sensazione termica di +17,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,4km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità rimarrà al 46%.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con un cielo coperto al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +14,9°C, con una sensazione termica di +14°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 10,7km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 61%.

Mercoledì 3 Aprile

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 42%. Le temperature si manterranno intorno ai +12,9°C, con una sensazione termica di +12°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,1km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 66%.

Nella mattinata, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a una situazione di cielo coperto al 90%. Le temperature saliranno fino a +16,1°C, con una sensazione termica di +15,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,5km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 55%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,2°C, con una sensazione termica di +17,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,6km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità rimarrà al 46%.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con un cielo coperto al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +14,9°C, con una sensazione termica di +14°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 14,5km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 61%.

Giovedì 4 Aprile

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature si manterranno intorno ai +12,6°C, con una sensazione termica di +11,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,9km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 74%.

Nella mattinata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +12,3°C, con una sensazione termica di +11,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 74%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +12,2°C, con una sensazione termica di +11,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,7km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 73%.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +12°C, con una sensazione termica di +11,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,2km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 72%.

