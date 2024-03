Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani martedì 26 marzo

MeteoWeb

Martedì 26 Marzo a Messina si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo coperto e possibili precipitazioni leggere durante la mattina e il pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai +15°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che si aggireranno intorno ai +15°C. Il vento soffierà da Sud con una velocità di circa 30 km/h.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto con probabilità di precipitazioni leggere, una temperatura che oscillerà intorno ai +16°C e venti provenienti sempre da Sud con intensità fino a 40 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo coperto, piogge leggere e temperature che si manterranno intorno ai +17°C. Il vento potrà raggiungere velocità fino a 30 km/h.

Durante la sera, il cielo si libererà parzialmente dalle nuvole, con una copertura nuvolosa intorno al 15% e temperature che si manterranno stabili intorno ai +15°C. Il vento soffierà sempre da Sud con intensità fino a 25 km/h.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Messina si prevedono condizioni simili, con cielo variabilmente nuvoloso e possibili precipitazioni leggere. Le temperature dovrebbero rimanere stabili, con valori intorno ai +15°C. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Marzo a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° prob. 4 % 29.6 SSE max 52.2 Scirocco 79 % 1006 hPa 4 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° prob. 1 % 14.4 SE max 20.7 Scirocco 76 % 1003 hPa 7 cielo coperto +15.7° perc. +15.5° prob. 16 % 21 S max 36 Ostro 82 % 1003 hPa 10 pioggia leggera +15.8° perc. +15.6° 0.12 mm 16.3 SSE max 30.3 Scirocco 83 % 1003 hPa 13 cielo coperto +18.7° perc. +18.5° prob. 54 % 17.2 S max 27.2 Ostro 71 % 1000 hPa 16 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° prob. 62 % 22.9 SSE max 37.8 Scirocco 83 % 1000 hPa 19 poche nuvole +15.4° perc. +15.3° Assenti 16.5 SSE max 25.9 Scirocco 88 % 1001 hPa 22 poche nuvole +15.5° perc. +15.4° Assenti 14.5 SSE max 21.7 Scirocco 89 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 18:17

