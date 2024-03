Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 marzo

MeteoWeb

Mercoledì 20 Marzo a Messina si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piuttosto miti. Le prime ore della giornata saranno contraddistinte da cielo sereno e poche nuvole, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10-11%. Le temperature si manterranno intorno ai 12-13°C, con una leggera brezza proveniente da sud e una velocità del vento che si aggirerà intorno ai 6-7 km/h.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse che potrebbero raggiungere il 56-67%. Le temperature tenderanno a salire, arrivando a toccare i 15-16°C. Il vento sarà prevalentemente debole, con una direzione variabile tra sud e nord-ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse e poche nuvole, con una copertura che oscillerà tra il 16% e il 57%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 16-17°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8-10 km/h.

In serata, la situazione rimarrà pressoché invariata, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 33-59% e temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 12-13°C. Il vento soffierà sempre da sud, con raffiche che potrebbero raggiungere i 13-14 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 20 Marzo a Messina indicano una giornata all’insegna della stabilità, con temperature gradevoli e venti leggeri. Le condizioni meteo si confermano piuttosto buone anche per i prossimi giorni, con cieli variabilmente nuvolosi e temperature in lieve aumento. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche consultando le previsioni del tempo aggiornate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Marzo a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12° perc. +11.5° Assenti 6.6 S max 8.4 Ostro 86 % 1017 hPa 4 poche nuvole +11.8° perc. +11.4° Assenti 6 S max 8.3 Ostro 87 % 1018 hPa 7 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 1.8 S max 3.2 Ostro 77 % 1019 hPa 10 nubi sparse +16° perc. +15.5° Assenti 4.6 NNO max 6.4 Maestrale 70 % 1020 hPa 13 poche nuvole +16.3° perc. +15.8° prob. 3 % 4.8 NNO max 8.1 Maestrale 69 % 1020 hPa 16 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° prob. 3 % 0.7 S max 4.1 Ostro 74 % 1021 hPa 19 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 9.5 S max 13.7 Ostro 87 % 1023 hPa 22 poche nuvole +12.3° perc. +11.9° Assenti 9.9 S max 13.4 Ostro 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 18:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.