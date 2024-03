Previsioni Meteo Milano: il bollettino per domani giovedì 14 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Milano per Giovedì 14 Marzo indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature in aumento rispetto ai giorni precedenti.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai +10,9°C alle 08:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +14,5°C alle 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 86% e il 96%. Le temperature massime saranno di circa +16,3°C alle 14:00.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, con una percentuale che si attesterà intorno al 43% alle 20:00. Le temperature si manterranno intorno ai +12,3°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Milano indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento, che potrebbero influenzare le sensazioni termiche.

In conclusione, Giovedì 14 Marzo a Milano si prevede una giornata con cielo coperto e temperature in aumento, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le vostre attività in città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Marzo a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10° perc. +10° Assenti 2.3 ENE max 2.4 Grecale 81 % 1019 hPa 4 nubi sparse +9.2° perc. +9.2° Assenti 0.5 O max 1 Ponente 83 % 1018 hPa 7 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 2.1 SSO max 2.7 Libeccio 81 % 1019 hPa 10 cielo coperto +13.3° perc. +12.5° Assenti 2.4 SSE max 2.4 Scirocco 67 % 1020 hPa 13 cielo coperto +16.1° perc. +15.1° Assenti 3.7 S max 4.2 Ostro 54 % 1018 hPa 16 cielo coperto +16° perc. +15° Assenti 3.7 SSO max 4.6 Libeccio 53 % 1018 hPa 19 nubi sparse +13.1° perc. +12.2° Assenti 6.4 SSO max 7.9 Libeccio 67 % 1018 hPa 22 nubi sparse +11° perc. +10.1° Assenti 6.6 OSO max 15.5 Libeccio 74 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 18:31

