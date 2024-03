Previsioni Meteo Milano: il bollettino per il weekend

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milano indicano un fine settimana variabile. Le temperature saranno in aumento, con cieli coperti nella maggior parte delle giornate. Il vento sarà prevalentemente proveniente da Ovest e Sud-Ovest, con intensità variabili. L’umidità si manterrà su valori mediamente alti. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Venerdì 15 Marzo

Notte: Durante la notte a Milano ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,7°C, con una percezione di +10°C. Il vento soffierà a 5,5km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 13km/h. L’umidità sarà del 81% e la pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

Mattina: La mattina il cielo sarà ancora coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a +14,7°C e una percezione di +13,9°C. Il vento sarà sempre da Sud – Sud Ovest a una velocità di 6,3km/h con raffiche leggere. L’umidità si attesterà al 62%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio la situazione non cambierà, con cielo coperto al 97% e temperature intorno ai +15,9°C. Il vento sarà sempre da Sud – Sud Ovest, con una velocità di 7,3km/h. L’umidità si manterrà al 58%.

Sera: Anche in serata il cielo sarà coperto al 98%, con temperature che scenderanno a +14,5°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità provenendo da Sud Ovest a 11,1km/h. L’umidità salirà al 67%.

Sabato 16 Marzo

Notte: Durante la notte il cielo sarà coperto al 100%, con temperature intorno ai +12°C e una percezione di +11,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 6,7km/h, con raffiche fino a 13,2km/h. L’umidità sarà del 78%.

Mattina: Al mattino il cielo si manterrà coperto al 98%, con temperature che saliranno fino a +14,1°C. Il vento sarà sempre da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 6,2km/h. L’umidità si attesterà al 68%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si libererà leggermente, con una copertura nuvolosa al 27%. Le temperature saliranno fino a +17,4°C. Il vento sarà sempre da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 7,1km/h. L’umidità si manterrà al 56%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa al 0% e temperature intorno ai +14,9°C. Il vento sarà da Sud Est a una velocità di 5,1km/h. L’umidità salirà al 71%.

Domenica 17 Marzo

Notte: Durante la notte a Milano il cielo sarà coperto al 100%, con temperature intorno ai +13°C e una percezione di +12,4°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 6,1km/h, con raffiche fino a 13,1km/h. L’umidità sarà dell’80%.

Mattina: Al mattino il cielo si manterrà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a +13,2°C. Il vento sarà sempre da Est a una velocità di 5km/h. L’umidità si attesterà al 78%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature intorno ai +15°C. Il vento sarà sempre da Est – Sud Est a una velocità di 2,2km/h. L’umidità si manterrà al 70%.

Sera: In serata il cielo sarà coperto al 100%, con temperature intorno ai +14,2°C. Il vento sarà da Ovest a una velocità di 4,7km/h. L’umidità salirà al 69%.

In conclusione, il fine settimana a Milano si preannuncia variabile con cieli coperti e temperature in aumento. Sarà importante tenere d’occhio le previsioni per organizzare al meglio le attività all’aperto.

