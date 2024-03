Previsioni Meteo Milano: tutti i dettagli per la prossima settimana

MeteoWeb

Questa settimana a Milano inizierà con un cielo sereno che progressivamente si coprirà, portando piogge moderate e temperature in calo. Le precipitazioni saranno accompagnate da raffiche di vento e un’umidità in aumento. Verso la fine della settimana, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a una leggera brezza. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di tenere d’occhio le previsioni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 25 Marzo

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +8,9°C e una leggera brezza proveniente dal Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 50% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina: Le nubi sparse inizieranno a comparire con una copertura nuvolosa del 4%. La temperatura salirà a +11,1°C con una brezza leggera proveniente dall’Est. L’umidità aumenterà al 58%.

Pomeriggio: Il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura massima sarà di +14,4°C con una brezza leggera dall’Est – Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 48%.

Sera: Le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto al 100%. La temperatura si attesterà sui +11,6°C con una brezza tesa proveniente dall’Est. L’umidità salirà al 64%.

Martedì 26 Marzo

Notte: Il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +9,9°C e una brezza tesa proveniente dall’Est. L’intensità della pioggia sarà del 12% con una pressione atmosferica di 1006hPa.

Mattina: La pioggia leggera accompagnerà la mattinata con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà intorno ai +9,1°C con raffiche di vento fino a 32,3km/h. L’umidità sarà al 73%.

Pomeriggio: La pioggia moderata si intensificherà con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura massima sarà di +7,3°C con una brezza proveniente dal Nord Ovest. L’umidità salirà all’89%.

Sera: Le precipitazioni continueranno con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà stabile sui +7,7°C con una brezza leggera proveniente dal Nord Ovest. L’umidità raggiungerà il 93%.

Mercoledì 27 Marzo

Notte: La pioggia moderata accompagnerà la notte con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà sui +7,7°C con una brezza leggera proveniente dall’Est – Sud Est. L’umidità sarà al 96%.

Mattina: Le precipitazioni continueranno con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà stabile intorno ai +8,5°C con raffiche di vento fino a 19,7km/h. L’umidità sarà al 98%.

Pomeriggio: La pioggia moderata proseguirà con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura massima sarà di +8,7°C con una brezza leggera proveniente dal Nord Ovest. L’umidità raggiungerà il 91%.

Sera: Le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto al 100%. La temperatura si manterrà sui +8,8°C con una brezza leggera proveniente dall’Ovest. L’umidità sarà al 89%.

Giovedì 28 Marzo

Notte: Il cielo sarà coperto al 96% con una temperatura di +8,1°C e una leggera bava di vento proveniente dal Nord – Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 6% con una pressione atmosferica di 996hPa.

Mattina: Le nubi sparse inizieranno a diradarsi con una copertura nuvolosa del 14%. La temperatura salirà a +7°C con una leggera brezza dal Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà all’90%.

Pomeriggio: Le poche nuvole si faranno spazio con una copertura nuvolosa del 32%. La temperatura massima sarà di +7,5°C con una bava di vento proveniente dall’Ovest. L’umidità si manterrà all’89%.

Sera: Le nubi sparse continueranno a diradarsi con una copertura nuvolosa del 45%. La temperatura si manterrà sui +7,6°C con una bava di vento proveniente dall’Est – Sud Est. L’umidità sarà all’88%.

In base alle previsioni meteo, la settimana a Milano sarà caratterizzata da un inizio con cielo sereno che si trasformerà in giornate piovose per poi tornare a condizioni nuvolose verso la fine della settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e alle variazioni di temperatura.

