Previsioni Meteo Modena: tutti i dettagli per domani giovedì 21 marzo

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Marzo a Modena prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con valori che raggiungeranno il 100% durante la notte e le prime ore del mattino, per poi diminuire leggermente nel corso della giornata, attestandosi intorno al 90% durante le ore centrali.

Le temperature si manterranno abbastanza miti, con valori minimi intorno ai +10,8°C durante le prime ore del mattino e massime che arriveranno a toccare i +19,7°C nel primo pomeriggio. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore alla temperatura effettiva, con valori che si attesteranno intorno ai +10°C nelle prime ore del mattino e ai +19,1°C nel primo pomeriggio.

La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche di vento che non supereranno i 7,1km/h. La direzione del vento sarà prevalentemente da Ovest a Nord Est, mantenendosi costante nel corso della giornata.

Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità che si manterrà intorno al 80% durante la notte e le prime ore del mattino, per poi diminuire leggermente nel corso della giornata, attestandosi intorno al 50-60% nel primo pomeriggio.

In base alle condizioni attese, si consiglia di prestare attenzione alla scelta dell’abbigliamento, privilegiando capi leggeri e comodi per affrontare le temperature miti della giornata. Non sono previste precipitazioni significative, quindi non sarà necessario prendere particolari precauzioni in caso di pioggia.

Per quanto riguarda le previsioni meteo dei prossimi giorni a Modena, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare aggiornamenti meteo prima di pianificare attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Marzo a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.6° perc. +10.8° Assenti 4.5 O max 4.9 Ponente 78 % 1023 hPa 4 cielo coperto +11° perc. +10.3° Assenti 3.8 OSO max 4.8 Libeccio 81 % 1022 hPa 7 cielo coperto +13° perc. +12.3° Assenti 3.4 OSO max 5.4 Libeccio 76 % 1023 hPa 10 nubi sparse +17.5° perc. +16.9° Assenti 4.3 NNO max 5.9 Maestrale 60 % 1023 hPa 13 cielo coperto +19.5° perc. +18.9° Assenti 4.4 N max 5.8 Tramontana 54 % 1021 hPa 16 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 5.1 E max 5.9 Levante 60 % 1019 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° Assenti 3.4 E max 6.1 Levante 73 % 1020 hPa 22 cielo coperto +14.5° perc. +14° Assenti 1.6 S max 5.7 Ostro 76 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 18:33

