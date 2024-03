Previsioni Meteo Modena: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 marzo

MeteoWeb

Mercoledì 20 Marzo a Modena si prevedono condizioni meteo generalmente stabili e piuttosto miti. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 44% e il 79%. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C durante la notte, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +17°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 2-4%. Le temperature percepite saranno piacevoli, oscillando tra i +9,8°C e i +16,1°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere, provenienti prevalentemente da est.

Nel pomeriggio le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con poche nuvole e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno all’11-19%. Le temperature massime saranno di +17,8°C, con una leggera diminuzione verso sera.

In serata e durante la notte la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando fino al 91% intorno alle 19:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +12°C, mantenendo comunque un clima mite e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 20 Marzo a Modena indicano una giornata all’insegna della stabilità e delle temperature miti. Le condizioni atmosferiche si manterranno generalmente buone, con un leggero aumento della nuvolosità verso sera. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni del meteo nei prossimi giorni, per essere sempre preparati alle condizioni atmosferiche in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Marzo a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.7° perc. +8.9° Assenti 6.8 SE max 13.1 Scirocco 81 % 1021 hPa 4 nubi sparse +8.9° perc. +8.3° Assenti 5.7 E max 8.9 Levante 84 % 1021 hPa 7 cielo sereno +10.7° perc. +9.8° Assenti 3.7 ESE max 6.7 Scirocco 78 % 1022 hPa 10 cielo sereno +15.1° perc. +14.2° Assenti 6.8 E max 8.1 Levante 60 % 1022 hPa 13 poche nuvole +17.5° perc. +16.7° Assenti 7.8 E max 7.7 Levante 54 % 1021 hPa 16 poche nuvole +17.2° perc. +16.6° Assenti 5.8 E max 6.7 Levante 59 % 1021 hPa 19 cielo coperto +12.9° perc. +12.2° Assenti 6.4 ESE max 9.2 Scirocco 73 % 1022 hPa 22 nubi sparse +11.7° perc. +10.9° Assenti 4.9 SSE max 6.1 Scirocco 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 18:32

