Previsioni Meteo Modena: tutti i dettagli per il weekend

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Modena indicano un fine settimana variabile. Sabato pomeriggio sono attese precipitazioni moderate, mentre le temperature oscilleranno tra +7,8°C e +19,1°C. I venti saranno leggeri o moderati da varie direzioni, con un’umidità media e pressione atmosferica stabile. In generale, il weekend si prospetta con condizioni meteorologiche mutevoli, quindi è consigliabile essere preparati.

Venerdì 22 Marzo

Nella notte a Modena, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,8°C, con una percezione di +11,4°C. Il vento soffierà a 5,8km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 10,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.3mm con un’umidità al 93% e una pressione atmosferica di 1021hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature saliranno fino a +11,2°C, con una percezione di +10,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,9km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà al 90% e la pressione atmosferica a 1021hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura del 16%. Le temperature saliranno fino a +19,1°C, con una percezione di +18,5°C. Il vento soffierà a 9km/h provenendo da Est, con raffiche fino a 10km/h. L’umidità sarà al 55% e la pressione atmosferica a 1019hPa.

In serata, il cielo sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno sui +14,9°C, con una percezione di +14,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,1km/h proveniente da Sud Est. L’umidità sarà al 70% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Sabato 23 Marzo

Durante la notte a Modena, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 53%. Le temperature si manterranno intorno ai +12,7°C, con una percezione di +12°C. Il vento soffierà a 3,3km/h provenendo da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 3,8km/h. L’umidità sarà al 76% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura del 40%. Le temperature saliranno fino a +13,5°C, con una percezione di +12,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,6km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà al 70% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Durante il pomeriggio, è prevista pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature si abbasseranno fino a +14,2°C, con una percezione di +13,6°C. Il vento aumenterà di intensità, raggiungendo i 18,5km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 34,8km/h. Le precipitazioni saranno di 1.19mm con un’umidità al 75% e una pressione atmosferica di 1002hPa.

In serata, il cielo sarà nuovamente caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 69%. Le temperature si attesteranno sui +11,4°C, con una percezione di +10,5°C. Il vento aumenterà di intensità, raggiungendo i 22,8km/h provenendo da Ovest. L’umidità sarà al 72% e la pressione atmosferica a 1005hPa.

Domenica 24 Marzo

Nella notte a Modena, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura del 25%. Le temperature si manterranno intorno ai +7,8°C, con una percezione di +7,8°C. Il vento soffierà a 1,2km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 11,3km/h. L’umidità sarà al 73% e la pressione atmosferica a 1008hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà cielo sereno con una copertura del 0%. Le temperature saliranno fino a +8,3°C, con una percezione di +7,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,4km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà al 78% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà cielo sereno con una copertura del 6%. Le temperature si alzeranno fino a +13,9°C, con una percezione di +12,6°C. Il vento soffierà a 11,1km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 15,2km/h. L’umidità sarà al 49% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

In serata, il cielo sarà ancora cielo sereno con una copertura del 7%. Le temperature si attesteranno sui +9,4°C, con una percezione di +9,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,7km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà al 65% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

In conclusione, il fine settimana a Modena si preannuncia variabile con precipitazioni previste per Sabato pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i +7,8°C e i +19,1°C, con venti leggeri o moderati provenienti da diverse direzioni. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Siate preparati per un weekend con condizioni meteorologiche mutevoli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.