Previsioni Meteo Monza: il bollettino per domani lunedì 1 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 1 Aprile a Monza indicano condizioni atmosferiche instabili e piovose per gran parte della giornata.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, è prevista pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +11°C, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 50 km/h provenienti dall’Est – Sud Est. L’umidità sarà elevata, intorno al 95%, e le precipitazioni potranno superare i 2 mm.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, la pioggia si attenuerà diventando leggera, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta. Le temperature aumenteranno gradualmente, passando dai +12°C iniziali ai +15,9°C verso mezzogiorno. Il vento sarà ancora presente, con intensità variabile tra i 15 e i 25 km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, la situazione non cambierà significativamente: pioggia leggera, copertura nuvolosa e temperature che si manterranno intorno ai +15°C. L’intensità del vento diminuirà leggermente, ma l’umidità resterà alta.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, la pioggia tenderà a diminuire, diventando nuovamente leggera. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +9,4°C verso le 23:00. Il cielo rimarrà coperto e il vento soffierà con intensità moderata provenendo da diverse direzioni.

In conclusione, Lunedì 1 Aprile a Monza sarà caratterizzato da un clima instabile con piogge intermittenti e copertura nuvolosa costante. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con venti moderati e raffiche intense. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del traffico e munirsi di abbigliamento adeguato per affrontare la giornata. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività a Monza.

Tutti i dati meteo di Lunedì 1 Aprile a Monza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +11.2° perc. +10.8° 2.6 mm 15.4 ESE max 43.8 Scirocco 94 % 1001 hPa 3 pioggia moderata +11.5° perc. +11.2° 3.13 mm 28.6 ESE max 52.7 Scirocco 95 % 1000 hPa 6 pioggia leggera +12° perc. +11.7° 0.79 mm 15.2 ESE max 31.6 Scirocco 94 % 1000 hPa 9 pioggia leggera +14.5° perc. +13.8° 0.35 mm 6.8 SSO max 23 Libeccio 68 % 1002 hPa 12 pioggia leggera +15.9° perc. +15° 0.53 mm 15.6 S max 24.7 Ostro 56 % 1001 hPa 15 pioggia leggera +15.1° perc. +14.2° 0.37 mm 12 SO max 16.6 Libeccio 59 % 1001 hPa 18 pioggia moderata +11° perc. +10.4° 1.38 mm 10.6 NNO max 20.3 Maestrale 86 % 1004 hPa 21 cielo coperto +9.7° perc. +8.9° prob. 48 % 6.9 NO max 12.2 Maestrale 86 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.