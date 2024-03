Previsioni Meteo Napoli: tutti i dettagli per la prossima settimana

MeteoWeb

Le prossime giornate a Napoli vedranno variazioni nelle condizioni atmosferiche, con cieli coperti, nubi sparse e momenti di sereno. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra +13,4°C e +18,1°C. I venti saranno prevalentemente leggeri, con raffiche sporadiche, e non sono attese precipitazioni significative. È consigliabile rimanere aggiornati sulle condizioni meteo per eventuali cambiamenti.

Lunedì 18 Marzo

Notte: Durante la notte a Napoli ci sarà una copertura nuvolosa del 88% con una temperatura di +13,9°C e una percezione di +13,4°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 2,3km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 81% con una pressione atmosferica di 1020hPa.

Mattina: La mattina si prevede una copertura nuvolosa del 100% con una temperatura che raggiungerà i +15,1°C e una percezione di +14,6°C. Il vento sarà da Sud a 10km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 76% con una pressione atmosferica di 1020hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura massima di +15,6°C e una percezione di +15,1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 13km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 73% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Sera: In serata si manterrà una copertura nuvolosa del 65% con una temperatura di +14,3°C e una percezione di +14°C. Il vento sarà da Sud a 14km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà dell’84% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Martedì 19 Marzo

Notte: Durante la notte a Napoli ci saranno nubi sparse con una copertura del 67% e una temperatura di +14,3°C con percezione di +14°C. Il vento soffierà da Sud a 8,5km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà dell’84% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo coperto al 90% con una temperatura che raggiungerà i +14,6°C e una percezione di +14,2°C. Il vento sarà da Est – Sud Est a 7,6km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà dell’81% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nubi sparse con una copertura del 76% e una temperatura massima di +16,9°C con percezione di +16,3°C. Il vento soffierà da Sud Est a 9,9km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 65% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera: In serata si manterrà un cielo coperto al 97% con una temperatura di +16,4°C e una percezione di +15,6°C. Il vento sarà da Est – Nord Est a 15,4km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 59% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mercoledì 20 Marzo

Notte: Durante la notte a Napoli ci saranno nubi sparse con una copertura del 40% e una temperatura di +13,6°C con percezione di +12,6°C. Il vento soffierà da Nord Est a 14,1km/h con raffiche vivaci. L’umidità sarà del 63% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura del 0% e una temperatura che raggiungerà i +14,7°C con percezione di +13,4°C. Il vento sarà da Nord Est a 11,2km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 48% con una pressione atmosferica di 1020hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura massima di +18°C e una percezione di +16,9°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 10,9km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 60% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera: In serata si manterrà un cielo sereno al 5% con una temperatura di +15,8°C e una percezione di +15°C. Il vento sarà da Ovest – Nord Ovest a 10,7km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 59% con una pressione atmosferica di 1021hPa.

Giovedì 21 Marzo

Notte: Durante la notte a Napoli ci saranno nubi sparse con una copertura del 75% e una temperatura di +14,6°C con percezione di +14°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 2,2km/h con bava di vento. L’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1023hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo coperto al 100% con una temperatura che raggiungerà i +14,4°C e una percezione di +13,8°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Nord Ovest a 0,5km/h. L’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1023hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 88% con una temperatura massima di +13,6°C e una percezione di +12,9°C. Il vento sarà da Sud – Sud Est a 6,2km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1023hPa.

Sera: In serata si manterrà un cielo con poche nuvole al 11% con una temperatura di +14,3°C e una percezione di +13,5°C. Il vento sarà da Sud – Sud Est a 6,6km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1024hPa.

