Previsioni Meteo Novara: tutti i dettagli per domani lunedì 1 aprile

Lunedì 1 Aprile a Novara si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge moderate che si attenueranno nel corso della mattina, lasciando spazio a nubi sparse e brevi schiarite.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà ancora significativa, con probabilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C, con una percezione leggermente inferiore a causa del vento che soffierà da Sud Est a una velocità di circa 17km/h.

Nel pomeriggio, le piogge potrebbero intensificarsi nuovamente, con precipitazioni moderate e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 65%. Le temperature si attesteranno sui +15°C, ma la percezione sarà leggermente più bassa a causa delle raffiche di vento che potranno superare i 15km/h.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con probabilità di piogge leggere e temperature intorno ai +10°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità minore rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 1 Aprile a Novara indicano una giornata instabile, con alternanza di piogge e schiarite. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo cambiamento e di munirsi di un ombrello per affrontare eventuali precipitazioni. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 1 Aprile a Novara

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +11.3° perc. +11° 1.56 mm 27 ESE max 51.8 Scirocco 94 % 1000 hPa 3 pioggia moderata +11.7° perc. +11.4° 1.08 mm 28.6 SE max 50.1 Scirocco 94 % 997 hPa 6 cielo coperto +10.3° perc. +9.7° prob. 80 % 4.5 SSO max 12.8 Libeccio 89 % 999 hPa 9 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° prob. 38 % 6.2 SE max 17.4 Scirocco 77 % 1001 hPa 12 pioggia moderata +15.2° perc. +14.4° 1.82 mm 11.7 SSO max 16.3 Libeccio 62 % 1001 hPa 15 pioggia moderata +14.7° perc. +14° 1.76 mm 4.7 SO max 15.2 Libeccio 66 % 1001 hPa 18 pioggia leggera +10.8° perc. +10° 0.18 mm 10.8 NE max 24.6 Grecale 82 % 1004 hPa 21 cielo coperto +9.7° perc. +9.4° prob. 17 % 5.2 NNE max 7.3 Grecale 85 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:56

