Previsioni Meteo Padova: il bollettino per domani giovedì 21 marzo

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Marzo a Padova indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 80%, mentre nel pomeriggio e sera il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +10,8°C e i +17,9°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, con differenze minime.

Durante la notte, il cielo sarà coperto e le temperature si manterranno intorno ai +10°C. La mattina le nubi sparse daranno un’impronta leggermente più luminosa al cielo, con temperature che saliranno gradualmente fino a superare i +15°C. Nel pomeriggio e nella sera, il cielo sarà completamente coperto e le temperature si manterranno intorno ai +17°C, con una leggera diminuzione verso la fine della giornata.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una brezza leggera proveniente prevalentemente da direzione Ovest – Sud Ovest, con velocità che non supereranno i 7 km/h. Le raffiche di vento saranno assenti e l’intensità complessiva del vento sarà piuttosto contenuta.

Le precipitazioni saranno praticamente assenti durante l’intera giornata, ad eccezione della pioggia leggera prevista per le ultime ore della giornata, con una quantità di 0.12mm. L’umidità si manterrà intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1020-1023hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 21 Marzo a Padova indicano una giornata con cielo coperto, temperature miti e vento leggero. Le precipitazioni saranno limitate alla sera, con una pioggia leggera che potrebbe interessare la zona. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Marzo a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.6° perc. +9.9° Assenti 6.7 SO max 6.9 Libeccio 81 % 1023 hPa 4 cielo coperto +10.1° perc. +9.4° Assenti 3.3 SO max 3.5 Libeccio 82 % 1022 hPa 7 cielo coperto +11.7° perc. +11° Assenti 1 ONO max 2.8 Maestrale 78 % 1023 hPa 10 nubi sparse +15.7° perc. +15° Assenti 4.1 OSO max 5.7 Libeccio 67 % 1023 hPa 13 cielo coperto +17.7° perc. +17.1° Assenti 3.7 O max 5.8 Ponente 60 % 1021 hPa 16 cielo coperto +17.2° perc. +16.7° Assenti 4.7 E max 6.7 Levante 67 % 1020 hPa 19 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° prob. 15 % 8.1 E max 10.9 Levante 79 % 1021 hPa 22 cielo coperto +12.5° perc. +11.9° prob. 15 % 4.3 ENE max 4.8 Grecale 80 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 18:29

